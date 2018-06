Weyts eist dat chauffeurs De Lijn boetes zelf betalen

Tot grote woede van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) betaalt De Lijn nog altijd verkeersboetes terug aan chauffeurs. Als die praktijk niet ophoudt, kan dat de toekomst van de vervoersmaatschappij in gevaar brengen, zegt Weyts.

Een chauffeur van De Lijn die een boete krijgt omdat hij een rood licht negeert, betaalt die wellicht niet zelf. De Vlaamse vervoersmaatschappij stort sinds haar oprichting in veel gevallen de geldboetes terug die chauffeurs in dienst oplopen. Een eerste, lichte overtreding wordt meestal kwijtgescholden. Wie binnen de 12 maanden opnieuw tegen de lamp loopt, moet een oplopend deel van de boete zelf betalen. In 2015 draaide De Lijn op voor 70 procent van de 87.000 euro aan verkeersboetes.

De Lijn zit al langer verveeld met het probleem. ‘Aan dit verhaal zit geen enkele goeie kant’ schreef topman Roger Kesteloot in 2010 in een interne mail, die De Tijd kon inkijken. Kesteloot wilde ‘op zeer korte termijn’ komaf maken met het systeem. ‘We komen er op geen enkele zinnige manier bij de burger of zijn vertegenwoordigers mee weg dat we met belastinggeld (een deel van) de boetes terugbetalen en dat dat bovendien nog eens van entiteit tot entiteit verschilt.’

Verschillen per provincie

De hoogte van het eigen aandeel van de chauffeur varieert namelijk per provincie. Antwerpse chauffeurs moeten pas bij de vijfde zware overtreding in een jaar een boete volledig zelf betalen. De boetes worden bovendien pas effectief als de chauffeur binnen het jaar nog een boete van dezelfde klasse krijgt, anders krijgt hij het geld terug.

Daardoor tonen Antwerpse buschauffeurs zich slechte leerlingen op het vlak van de verkeersveiligheid. De helft van de overtredingen waarvoor De Lijn in 2015 beboet werd, gebeurde in de provincie Antwerpen. Maar de lokale chauffeurs betalen er gemiddeld maar 8 procent van de boetes zelf, terwijl dat in Vlaams-Brabant bijna de helft is. ‘De Lijn creëert in Antwerpen een zeer gunstig financieel klimaat voor de overtreder’, stelt een intern document.

Acht jaar na de boze mail van Kesteloot zit het dossier muurvast. Het thema stond eind 2015 voor het laatst op de agenda an een paritair subcomité, antwoordde Weyts eind mei aan Vlaams Parlementslid Annick De Ridder (N-VA), die de minister om de haverklap over het thema interpelleert. Volgens Weyts is er sinds oktober 2017 geen vooruitgang geboekt.

Eenvoudige boeteregeling

Voor de minister is de maat vol. In zijn antwoord wijst hij erop dat de beheersovereenkomst van De Lijn eist dat het bedrijf één eenvoudige boeteregeling invoert. ‘Een negatieve evaluatie van deze beheersovereenkomst kan in 2020 het verder aanduiden van De Lijn als interne operator serieus bemoeilijken, zo niet onmogelijk maken’, zegt hij.

Maar om het systeem aan te passen heeft De Lijn het akkoord van de vakbonden nodig. Volgens hen dwingt de veel te strikte dienstregeling chauffeurs tot overtredingen en kan het bedrijf dat niet afwentelen op zijn karig betaalde werknemers.

Bovendien liggen de relaties met de vakbonden erg delicaat na de lastige onderhandelingen over de interne reorganisatie van De Lijn. Vorige maand keurde de christelijke vakbond ACV die plannen goed, tegen de zin van de socialistische ACOD in. ‘De jongste tijd hadden we wel andere katten te geselen’, zegt ACV-vakbondsman Jan Coolbrandt.

Vakbonden betalen terug

De vakbonden blijven de chauffeurs steunen, ook financieel. Ze betalen hun leden de boetes terug die De Lijn niet voor haar rekening neemt. Omdat de chauffeurs daarop geen belastingen op een voordeel van alle aard betaalden, stuurde federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vorig jaar nog de fiscus op de bonden af.

Het ACV betaalt naar eigen zeggen nog ‘minder dan 50’ boetes per jaar terug. ‘Maar we zijn nu in orde met de belastingen’, klinkt het. De socialistische vakbond, die in beroep ging tegen de aanslag van de fiscus, wil niets kwijt over het dossier. ‘De vakbonden spelen met de toekomst van De Lijn’, vindt De Ridder.