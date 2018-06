Weyts knipt vleugels van De Lijn

Beetje bij beetje maakt de Vlaamse regering van De Lijn een ander bedrijf. Ooit ambieerde de vervoersmaatschappij om iedere Vlaming op 750 meter van zijn deur zo gratis mogelijk een halte aan te bieden. Daarbij besliste De Lijn zelf waar en hoe vaak de bussen reden.

De huidige Vlaamse regering doet nu al jaren de passagiers ietsje méér betalen. Nu ligt er ook een plan op tafel dat de centrumsteden mee laat bepalen waar de bussen rijden. Dat blijkt uit het voorontwerp van het Vlaams Decreet Basisbereikbaarheid, dat De Tijd kon inkijken.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil het openbaar vervoer in vier lagen opdelen. Ten eerste zijn er de treinen van de NMBS. Ten tweede is er het ‘stedelijke kernnet’ van De Lijn, dat de belangrijkste steden met elkaar verbindt. Vervolgens beslist De Lijn niet alleen, want ten derde komt er een ‘aanvullend net’ buiten de steden, in overleg met vijftien nieuwe ‘vervoersregio’s. Die vervoersregio’s, zoals Antwerpen, Roeselare en Aalst, bieden tot slot ‘vervoer op maat’ aan via taxicheques, deelwagens of leerlingenvervoer.

In vier vervoersregio’s lopen proefprojecten om dit nieuwe systeem te testen. De grote vraag is wie mag beslissen waar en hoe vaak bussen rijden naar minder bereikbare plekken, zoals ziekenhuizen, rusthuizen of landelijke gemeenten. Hoewel De Lijn vandaag alle Vlaamse expertise op planningsgebied bezit, verliest de vervoersmaatschappij die bevoegdheid.

Volgens het voorontwerp grijpt het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) de macht in het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Elke vervoersregio krijgt namelijk een raad, die de regie voor het ‘aanvullende net’ mag bepalen. De Lijn mag enkel de reisweg en de halteplaatsen kiezen, maar moet advies vragen aan de raad.

Bij het vervoer op maat moet een ‘mobiliteitscentrale’ het aanbod in elke vervoersregio coördineren. Welke (private) partij die rol zal spelen, is onduidelijk. De uitbater van de centrale mag geen banden hebben met De Lijn. De Vlaamse regering blijft ook alle tarieven vastleggen, al mag De Lijn wel ‘onderbouwde voorstellen’ indienen.

Soloslims

Met de inperking van de rol van De Lijn, die meewerkte aan het decreet, komt Weyts tegemoet aan de vele klachten van lokale overheden over de soloslims van de Vlaamse vervoersmaatschappij. Zo opperde de Antwerpse schepen van Mobiliteit, Koen Kennis (N-VA), onlangs om een eigen Antwerps vervoersbedrijf op te richten. ‘De Lijn heeft te weinig voeling met de realiteit’, klaagde Kennis. ‘Er is veel frustratie over hoe traag De Lijn inspeelt op de veranderende mobiliteitsnoden’, beaamde zijn Gentse collega Filip Watteeuw (Groen).

Toch laat het voorontwerp van decreet nog heel wat delicate zaken open. Zo is onduidelijk welk budget de vervoersregio’s precies krijgen. Critici vrezen dat de gemeenten zelf moeten bijpassen als het aanbod niet volstaat. Ook blijft nog onduidelijk of De Lijn ook na 2020 de ‘interne operator’ blijft of die taak door een liberalisering verliest aan een private speler.

Regeringspartij CD&V toont zich sceptisch over het voorontwerp van Weyts. ‘Dat de minister zijn hervorming er nog snel voor de zomer wil doorkrijgen, voedt de vrees dat hij het openbaarvervoersaanbod wil afbouwen in plaats van versterken’, zegt Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V). ‘Er moet een voldoende aanbod blijven van vroege en late bussen en weekendbediening.’