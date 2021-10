Weyts lanceert tien voorstellen tegen lerarentekort

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) lanceerde in het Vlaams Parlement tien voorstellen om het lerarentekort aan te pakken. 'Waarom gebeurt dat nu pas?', klonk het bij de oppositie.

Veel scholen hebben na bijna twee maanden in het schooljaar nog altijd een hoop openstaande vacatures. Om dat lerarentekort aan te pakken wil Weyts meer mensen uit de privé aantrekken. Hij wil dat zij-instromers voor twaalf extra knelpuntvakken, waaronder economie, biologie, chemie, Duits, Engels en het project algemene vakken, tot acht jaar anciënniteit kunnen behouden. 'Dat scheelt soms 300 euro netto per maand voor leerkrachten die uit de privé komen', zegt Weyts.

De minister wil ook dat mensen in zorgverlof en gepensioneerden tijdelijk voor de klas gaan staan, al heeft hij daarvoor de goedkeuring van de federale regering nodig. Belangrijk is dat Weyts een zachte overgang voor zieke leerkrachten wil invoeren. Als mensen uit ziekte terugkeren, moeten ze meteen half- of voltijds werken. 'We kunnen ook zeggen: u bent welkom, ook voor enkele uren per week. Zo kunnen zij dat combineren met recupereren', zegt hij.

Niet onder de indruk

Daarnaast moet de VDAB sneller pedagogische bekwaamheidsbewijzen afleveren, wil hij het duaal lesgeven stimuleren, moeten jonge leerkrachten geactiveerd worden voor een voltijdse job en plant de minister een communicatiecampagne voor de herwaardering van het beroep.

Het Vlaams Parlement was niet onder de indruk van de rist voorstellen. 'Dat u een actualiteitsdebat in het parlement nodig hebt om plots met tien extra voorstellen te komen om het lerarentekort op te lossen, doet me denken aan een krampachtige vlucht vooruit', zei Steven Vandenberghe (Vooruit). 'Waarom gebeurt dat nu pas?', zei Stijn Bex (Groen).

Rutten zet druk

Gwendolyn Rutten, een parlementslid van de meerderheidspartij Open VLD, hekelde dat de voorstellen niet doorgesproken waren met de regering en dus weinig gewicht hebben. Ze bleef ook duwen op de open zenuw van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die Weyts afsloot met de sociale partners. Daarin zit 15 miljoen euro om vakbondsafgevaardigden vrij te stellen van lestaken.

'U hebt een cao gesloten waarmee u 300 leerkrachten uit de leslokalen haalt om syndicale materies te bespreken. Draai die beslissing terug', zei Rutten. Ze stelde voor de invoering van de vakbondsvrijstelling met een paar jaar uit te stellen. De voormalige voorzitster van Open VLD sluit zich aan bij de kritiek die GO!-topman Koen Pelleriaux al had op de cao. 'Op een ogenblik waarop het lerarentekort groot is, kunnen we ons dat niet veroorloven.'