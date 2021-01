Weyts sluit langere krokusvakantie uit

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil geen verlenging van de krokusvakantie. Dat heeft hij woensdag in het Vlaams Parlement gezegd. Hij zet wel de deur op een kier voor een week afstandsonderwijs na de krokusvakantie. 'Als de situatie manifest verslechtert en als het virologisch echt aangewezen is in die periode de scholen twee weken in plaats van een week te sluiten, dan moeten de scholen afstandsonderwijs organiseren', zegt hij.

Of de scholen een grote rol spelen in het aantal besmettingen is al langer voer voor discussie. Viroloog Steven Van Gucht zei dinsdag in De Tijd dat de opening van de scholen na de herfstvakantie geleid heeft tot een stijging van de cijfers drie weken later. 'De vraag is of we dat patroon opnieuw zullen zien over enkele weken', zei Van Gucht.