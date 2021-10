Weyts vindt 112 miljoen besparingen in onderwijs

Met een staaltje creativiteit in de begroting en het schrappen van een aantal investeringen is minister van Onderwijs Ben Weyts erin geslaagd 112 miljoen euro te besparen in het onderwijs. 'Het had erger gekunnen, maar het blijven besparingen', klinkt het bij de sociale partners.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) was de enige Vlaamse minister die bij de begrotingsronde van eind september nog geen concrete besparingen moest slikken. Hij kreeg van de regering het privilege om samen met de sociale partners op zoek te gaan naar 112 miljoen euro besparingen.

Dat dreigde een zware bevalling te worden, want bij een eerste onderhandelingsronde stuurden de vakbonden en de onderwijskoepels Weyts meteen wandelen. Maar amper twee weken verder is het alsnog gelukt om met het fiat van de sociale partners een besparingstraject uit te tekenen. 'Zonder al te veel bloed is de oefening voltooid. We halen de besparingsdoelstellingen zonder te raken aan onderwijskwaliteit, leerkrachten of de reguliere werking', zegt Weyts.

De belangrijkst besparingspost is het schrappen van 100 miljoen euro aan nieuwe beleidsstimulansen die tussen 2022 en 2024 gepland waren. Het komt erop neer dat Weyts een paar wenslijstjes voor nieuw beleid zal moeten opbergen. Hij wijst er evenwel op dat hij dit jaar nog een royaal sociaal akkoord van 188 miljoen euro afsloot, die de schrapping van het nieuwe beleid overtreft.

Tactische zet

Welke beleidsinitiatieven daardoor sneuvelen, is niet duidelijk. Maar maatregelen schrappen die nog niet bestonden, is een tactische zet. Het maakt een besparingsronde voor de sociale partners beter verteerbaar.

Daarnaast zal het budget dat het hoger onderwijs krijgt voor graduaten minder snel groeien. Voortaan zal het jaarlijks aandikken met 2 procent en niet meer meestijgen met de leerlingenaantallen. De overheid beknibbelt ook 15 miljoen euro op onderzoeksmiddelen voor universiteiten. In ruil zouden die de komende jaren wel kunnen putten uit het infrastructuurfonds. 'De uniefs hebben grote noden op vlak van infrastructuur.'

Begrotingstrucs

Weyts hanteert ook een paar begrotingstrucs. Zo wordt geld aan de kant gezet voor toekomstige digitaliseringsuitgaven. Omdat het geld de komende jaren niet wordt uitgegeven, maar in een fonds blijft, komt dat in principe neer op een besparing.

Met een stijgende leerlingenpopulatie en een krap personeelsbestand hebben we elke euro in het onderwijs nodig. Patriek Delbaere Directeur onderwijskoepel OVSG