Weyts vraagt Brussels fiat voor trambus

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts smeekt de nieuwe Brusselse regering snel groen licht te geven voor een al lang geplande buslijn naar Brussels Airport. Ze past in een massief mobiliteitsproject in de Rand, dat moeilijk van de grond komt.

Ontslagnemend minister Weyts (N-VA) zou in zijn electorale achtertuin nog graag het startschot geven voor een Vlaams paradepaardje. De bedoeling was vanaf september de allereerste hybride ‘trambus’ - een groot uitgevallen bus die op een tram lijkt - in ons land van de eventhallen Brussels Expo via Vilvoorde naar Brussels Airport te laten rijden.

Na extra werken zou de trambus over een traject van 20 kilometer op termijn volledig in een eigen, gescheiden bedding rijden en zo geen last hebben van files. Alles is klaar. De 14 trambussen zijn gekocht bij de Belgische busbouwer Van Hool en de chauffeurs van de openbaarvervoermaatschappij De Lijn zijn in opleiding.

Er rest nog één obstakel. De trambus moet ook 5 kilometer op Brussels grondgebied rijden en het Brussels Gewest heeft nog altijd geen definitieve toestemming gegeven. Dat had eigenlijk op de laatste ministerraad voor de verkiezingen van 26 mei moeten gebeuren. Maar de Franstalige partijen PS en DéFI zouden hun veto hebben gesteld.

Rond dat verzet hangt een communautair parfum. Brussel zou een betere ontsluiting van Vlaams-Brabant - via de heraanleg van de Brusselse ring en een beter openbaar vervoer - als pasmunt inzetten om toegevingen te krijgen in het luchthavendossier. De Brusselse en de Vlaamse regering vochten elkaar de voorbije vijf jaar de tent uit over de geluidsnormen rond Brussels Airport. Brussel is volgens Vlaanderen veel te streng, wat de luchthaven hypothekeert als jobmotor.

Groenen

Het aantreden van een nieuwe Brusselse regering is voor Weyts het sein om de druk op te voeren. Nu Ecolo/Groen in de coalitie zit, hoopt hij de Brusselaars eindelijk aan boord van de trambus te krijgen. De groenen zijn grote voorstanders van investeringen in het openbaar vervoer. Daarbij is het meegenomen dat het boegbeeld van Groen in Brussel, Elke Van den Brandt, de nieuwe bevoegde minister is.

Van den Brandt laat via haar woordvoerder weten dat de technische procedure rond de vergunning loopt. Als daarbij geen problemen opduiken, wil ze het dossier in september ter goedkeuring op de regeringstafel leggen.

Maar de vraag blijft of de PS en DéFI - die allebei opnieuw deel uitmaken van de coalitie - zinnens zijn te plooien. Het Brusselse regeerakkoord suggereert dat de Brusselaars niet van plan zijn in te binden over de geluidsnormen rond Brussels Airport. Weyts: ‘Brussel weigert tot nu toe de vergunningen af te leveren, maar ik ga ervan uit dat de nieuwe regering haar schouders onder de trambus wil zetten. Ik kijk uit naar de samenwerking met Elke Van den Brandt.’

Het stopt niet bij het gehannes rond de trambus. Die is een onderdeel van een massief mobiliteitsproject dat Vlaanderen en Brussel overspant en alles samen 3 miljard euro kost. Het gaat om grote werken aan 20 kilometer van de Brusselse ring, een fietsnetwerk van 60 kilometer, de trambus en twee cruciale tramtracés tussen het centrum van Brussel, de luchthaven en grote bedrijventerreinen in de Noordrand.

Fileleed

Het hogere doel is het openbaar vervoer in Vlaams-Brabant te verbeteren, het fileleed te temperen en de luchthaven beter te ontsluiten. De oorspronkelijke deadline van 2020 voor de trams wordt al zeker niet gehaald. En ook al zijn de werken aan de Ring officieel begonnen, een vlotte afwerking is zo goed als onmogelijk zolang Brussel zich verzet.