Omdat een op de vier richtingen in de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs minder dan vijf leerlingen telt, wil minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de 'wildgroei' tegengaan. Onderwijsnet GO! uit kritiek en waarschuwt dat we geen richtingen mogen schrappen waar de arbeidsmarkt om smeekt.