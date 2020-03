Weyts wil toegangsexamen voor eerste leerjaar doordrukken

Als het van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) afhangt, moeten kleutertjes eerst slagen voor een taaltest om naar het eerste leerjaar te mogen. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

In november kwam Weyts met het plan om kinderen van vijf te screenen op hun kennis van het Nederlands. Wie de taal onvoldoende beheerst, zou speciale begeleiding krijgen of zelfs een jaar lang een taalbad moeten volgen. Er kwam veel reactie op de plannen. Die taalscreening staat dan wel in het Vlaamse regeerakkoord, maar de coalitiepartners CD&V en Open VLD benadrukten dat het geen toegangsexamen mocht worden. Leerlingen uitsluiten van het eerste leerjaar kon voor hen niet.

De taalscreening moet gericht zijn op begeleiding, niet op uitsluiting. Loes Vandromme Vlaams Parlementslid CD&V

Weyts lijkt zijn wil nu toch door te drukken. In een voorlopige versie van een nieuw decreet staat dat de kennis van het Nederlands een toelatingsvoorwaarde wordt voor de lagere school. De koepels zijn tegen het initiatief: zowel het Katholiek Onderwijs als het gemeenschapsonderwijs wil niet weten van een dergelijke test. Ook coalitiepartner CD&V is niet te spreken. 'De minister weet heel goed dat we ertegen zijn', zegt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme. 'De taalscreening moet gericht zijn op begeleiding, niet op uitsluiting.'

Eindtermen

De discussie over de test loopt samen met de plannen om ook voor de kleuterklas eindtermen in te voeren. Dat zijn de minimale doelen die zo veel mogelijke leerlingen moeten behalen. 'Ik ben daar geen voorstander van, omdat kleuters nog in volle ontwikkeling zijn', zegt Vandromme. 'Maar deze plannen gaan nog veel verder, omdat nu ook elke individuele leerling over die lat moet om naar het basisonderwijs te mogen.'