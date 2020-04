Weyts wil volgende week datum voor heropening scholen

Ben Weyts wil met de andere Belgische onderwijsministers een datum vastleggen wanneer de scholen weer open kunnen nu de lockdown tot 3 mei is verlengd. Daarna zou de lagere school als eerste weer opstarten.

Het was een opvallende boodschap die minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) woensdag bracht in het Vlaams Parlement. Hij wil zelf volgende week met een datum komen voor de heropening van de scholen. Het advies van de virologen vond hij niet langer zaligmakend. 'Omdat de virologen ook wat beginnen te twijfelen', zegt Weyts. 'Dat is absoluut geen verwijt. Het is een heel moeilijke beslissing die we moeten nemen. We gaan onze verantwoordelijkheid nemen en de zaken wat moeten omdraaien, het heft in eigen handen nemen.' Daarom zit Weyts volgende week samen met de onderwijsministers van de andere gemeenschappen.

Exitstrategie

Ondertussen heeft de Nationale Veiligheidsraad besloten de lockdownmaatregelen te verlengen tot 3 mei. Dat betekent dat ook de scholen minstens tot dan dicht blijven. Volgende week spreken ze een exitstrategie af. Weyts wil voor die nieuwe samenkomst een akkoord hebben met de andere ministers, al hoeft dat niet per se tot eenzelfde datum te leiden in Vlaanderen en Wallonië.

Dat gaat Weyts niet bepalen. Nancy Libert Onderwijsvakbond ACOD

Nancy Libert van de socialistische vakbond ACOD valt uit de lucht. 'Dat is echt het eerste wat ik ervan hoor. Tegen ons zegt Weyts altijd dat het de experten zijn die beslissen of de scholen weer open kunnen. Ik zou zeggen: dat gaat hij niet bepalen. Dit is een zeer rare wending.'

Het gaat om een voorstel, verduidelijkt zijn woordvoerder Michaël Devoldere. 'We zitten al lang te wachten op een perspectief dat maar niet komt. Daarom willen we graag zelf een concreet voorstel formuleren', zegt Devoldere. Hij benadrukt dat de beslissing uiteindelijk nationaal gebeurt. 'Voor de duidelijkheid: de virologen staan niet buitenspel. Het gaat er niet om de Nationale Veiligheidsraad te omzeilen, maar hen juist te helpen met een gemeenschappelijk standpunt.'

Gefaseerd

Weyts verklaarde in het parlement ook dat de scholen wellicht gefaseerd opengaan. Hij denkt daarbij in een eerste fase aan het lager onderwijs, omdat van kleuters niet kan worden verwacht dat ze social distancing naleven. Scholieren uit het middelbaar kunnen dan weer makkelijker alleen thuisblijven.