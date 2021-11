Wie besmet is, kan zelf hoogrisicocontacten ingeven op website

Er wordt actie ondernomen om de overbelaste contactopsporing te ontzien. Dat is beslist op het wekelijkse overleg tussen de Belgische ministers van Volksgezondheid.

Met gemiddeld 16.000 positieve gevallen per dag duurt het almaar langer voor de telefonisten besmette mensen bellen om hun risicocontacten in kaart te brengen. In de week van 8 november - de recentste cijfers - werd minder dan een op de drie coronapatiënten binnen 24 uur na een positieve test gebeld. Dat is de voorbije dagen iets verbeterd, luidt het bij de Vlaamse overheid, door extra aanwervingen bij de callcenters die contactopsporing doen. Vlaanderen is volop bezig met het rekruteren van contactspeurders. Waren er begin november nog minder dan 400 aan de slag, dan gaat dat aantal deze week naar 600.

Vier op de tien binnen 24 uur gebeld

In Vlaanderen worden nu vier op de tien patiënten binnen de dag gebeld, tegenover 20 procent in Wallonië. Brussel presteert met 93 procent het best - ook door een iets lagere viruscirculatie - maar zou ook niet heel veel meer aankunnen.

De overheid probeert nu met een aantal ingrepen de contactopsporing te ontlasten. Wie positief getest heeft op het coronavirus krijgt vanaf december een sms met een link naar een website. Daarop kunnen besmette mensen de naam, het gsm-nummer en/of het e-mailadres invullen van mensen met wie ze in de voorbije dagen nauw contact hebben gehad. Dat is beslist op de interministeriële conferentie, het coronaoverleg tussen alle Belgische ministers van Volksgezondheid.

'Het is voor alle duidelijkheid een aanvullend systeem dat naast het bestaande komt. Het blijft zo dat we mensen zullen bellen die het online formulier niet gebruiken', stelt Karine Moykens, de Vlaamse topambtenaar die het coronabeleid rond testen en contactopsporing mee aanstuurt.

Doorklikken in app

Er is ook een tweede ingreep beslist. Wie na een hoogrisicocontact een rood scherm krijgt op de corona-alertapp zal kunnen doorklikken om een code voor een gratis test op te halen. Beide maatregelen zouden de druk op de contacttracers moeten verlichten.

De tweede beschermingswal tegen het coronavirus, het testen, houdt iets beter stand. 'Er zijn afgelopen week 640.000 PCR-tests afgenomen via de labo's en 120.000 snelle antigentests via de apotheken', stelt Moykens. 'Dus dat zijn er dagelijks meer dan 100.000, met pieken tot boven 120.000 per dag. Ook dat botst tegen zijn limieten, met een maximale capaciteit bij de labo's tussen 125.000 en 150.000 PCR-tests. De apotheken hebben iets meer reserve in antigentests.'

