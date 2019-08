Wie worden de nieuwe Vlaamse ministers?

Nu zeker is dat er een Zweedse Vlaamse regering komt, zijn de speculaties begonnen over wie minister wordt.

Zodra de drie partijen het eens zijn over een regeerakkoord, wordt Jan Jambon Vlaams minister-president. Dat is het enige dat al vastligt. Daarnaast moeten negen ministerposten worden verdeeld en de stoel van parlementsvoorzitter. Op basis van de uitslag en het systeem-D’ Hondt heeft de N-VA in principe recht op vijf posten, CD&V op drie en Open VLD op twee.

N-VA

Vandaag levert de N-VA vier ministers en de parlementsvoorzitter. Maar de partij zou het liefst vijf ministers hebben en het zitje van parlementsvoorzitter afstaan. Zo kan ze meer N-VA’ers bedienen.

De sterke vrouw naast Jambon wordt wellicht Zuhal Demir, als Vlaams viceminister-president, en wie weet minister van Werk. Voor de drie andere posten zijn er meer kandidaten dan plaatsen. Ben Weyts kan ongetwijfeld minister blijven. Maar voor Philippe Muyters zal er geen plaats meer zijn.

De vraag is ook of Liesbeth Homans, nu tijdelijk Vlaams minister-president, minister kan blijven. Zij is net als Jambon van Antwerpen, en dat is een nadeel. De N-VA denkt al aan de volgende verkiezingen en wil ook ministers van andere provincies. Matthias Diependaele (Oost-Vlaanderen) wordt genoemd, net als Sander Loones (West-Vlaanderen). Als de N-VA vijf ministers krijgt, is het niet uitgesloten dat Homans minister blijft. Tenzij de N-VA voor een Brusselse als vijfde minister kiest. Dan komt Cieltje Van Achter in beeld.

CD&V

CD&V kan normaal gezien op drie ministerposten rekenen. Het ziet ernaar uit dat Hilde Crevits opnieuw Vlaams viceminister-president wordt, en dus geen voorzitter, zoals sommigen in de partij hoopten. Mogelijk wordt ze ook minister van Welzijn, in opvolging van Jo Vandeurzen.

En dan blijven er nog twee ministerposten over. Een mogelijkheid is dat Koen Van den Heuvel opnieuw zijn kans krijgt. Hij mocht al invallen als minister, nadat Joke Schauvlieghe ontslag had genomen. Peter Van Rompuy, Vlaams fractieleider, wordt ook genoemd. Net als Bianca Debaets, in het geval CD&V de Brusselse minister levert.

Open VLD

Open VLD kan op twee ministerposten rekenen. De kans is groot dat Bart Somers opnieuw minister wordt. Tijdens de verkiezingscampagne solliciteerde hij daar al openlijk voor.

Het is evenmin uitgesloten dat Gwendolyn Rutten in de regering stapt, wie weet als minister van Onderwijs. Rutten is nu nog voorzitter, maar er zijn al heel wat gegadigden om haar op te volgen. Vincent Van Quickenborne loopt zich warm en ook Bart Tommelein sluit niet uit dat hij een gooi doet naar het voorzitterschap.