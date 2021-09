Wie zijn de advocaten in de strijd van Demir tegen 3M?

De Vlaamse regering heeft een juridisch team verzameld om de strijd met 3M aan te gaan. Behalve Amerikaanse advocaten gaat het om de Belgische kantoren Omega Law en Dewallens & partners, wier ervaring reikt van Couckes Perrigo-debacle tot covidrechtszaken.

Na de frustrerende passage van 3M in de parlementaire onderzoekscommissie over de PFOS-vervuiling (zie inzet) stelt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het chemiebedrijf in gebreke. Dinsdag gingen al enkele deurwaarders ter plaatse. Maar de vraag is hoeveel juridische slagkracht Demir heeft tegenover een Amerikaanse multinational met behoorlijk wat gerechtelijke ervaring.

Het Belgische advocatenteam van Demir oogt niet min. Zowel Omega Law als Dewallens & partners geldt als een autoriteit in zijn vakgebied.

Wat voorafging Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) stelt het chemiebedrijf 3M in gebreke wegens de PFOS-vervuiling. Deurwaarders eisten dinsdag in naam van Demir dat 3M met middelen over de brug komt om de vervuilde gronden in Zwijndrecht te saneren. Ook de 3M-hoofdzetel in Minnesota en Amerikaanse topbestuurders krijgen binnenkort deurwaarders over de vloer. 3M is in Vlaanderen al maanden verwikkeld in een vervuilingsschandaal. Het viel vorige week op in de parlementaire onderzoekscommissie door voortdurend vragen en verantwoordelijkheden te ontwijken. Demir is die halsstarrige houding beu en schakelt daarom een team van advocaten in. 'We willen als overheid toegang krijgen tot dezelfde informatie als 3M, en duidelijke plannen zien over hoe ze de vervuiling aanpakken', klonk het dinsdag. Door te kiezen voor de rechtstreekse confrontatie groeit de kans dat er schot in de zaak komt onder druk van het - beursgenoteerde - Amerikaanse moederbedrijf, is de inschatting.

Omega Law is het kantoor van Johan Verbist en zijn echtgenote Beatrix Vanlerberghe. Ze richtten het op in 2013, nadat ze samen waren vertrokken bij het internationaal bekende zakelijke advocatenkantoor Linklaters. Verbist werkte daar zijn hele carrière - tot hij op z'n 62ste zijn eigen kantoor begon - en was er hoofd van het White-Collar Crime Team wereldwijd.

In 1988 werd Verbist benoemd bij de Balie van het Hof van Cassatie - het hoogste Belgische rechtscollege - en hij is nog altijd een van de maximaal 20 cassatieadvocaten in België. Ook Vanlerberghe is cassatieadvocaat, en daarnaast professor in het burgerlijk procesrecht. Volgens het kabinet van Demir 'niet onbelangrijk als er internationaal geprocedeerd moet worden'.

Van Perrigo tot Beaulieau

Omega Law treedt wereldwijd op voor de Jan De Nul-groep, in dossiers over grondwerken, watervervuiling en bodemverontreiniging. Ook heeft het ervaring met complexe geschillen tussen multinationals. Andy Pieter Woordvoerder Zuhal Demir

Verbist staat bekend als een procedurepleiter en dook op in tal van belangrijke rechtszaken in de Vlaamse zakenwereld. Recent trad hij op als arbiter in de betwisting tussen ondernemer Marc Coucke en het Amerikaanse Perrigo - Verbist werd in die procedure voorgedragen door Perrigo. Verder was hij de advocaat van Beaulieu-telg Jan De Clerck in een van de beruchtste fraudezaken in België, en van het bouwbedrijf Eternit (intussen opgegaan in de bouwgroep Etex) dat werd gedagvaard om zijn asbestverleden.

Volgens het kabinet van Demir heeft Omega Law ook ruime ervaring met milieurecht en -aansprakelijkheid. 'Hun advocaten treden wereldwijd op voor de Jan De Nul-groep, in dossiers over grondwerken, watervervuiling en bodemverontreiniging', zegt woordvoerder Andy Pieters. 'Ook heeft Omega Law ervaring met complexe geschillen tussen multinationals.'

Gezondheidsrecht

Het andere kantoor dat Demir zal bijstaan, is Dewallens & partners, dat in de jaren 90 werd opgericht door professor gezondheidsrecht Filip Dewallens (KU Leuven en UAntwerpen). Het bureau gaat prat op de academische kennis van zijn partners. De drie advocaten die de Vlaamse regering zullen bijstaan - Dewallens, Christophe Lemmens en Thierry Vansweevelt - zijn ook actief als professor in het gezondheidsrecht en het aansprakelijkheidsrecht.

Omega Law en Dewallens & Partners zijn samen een geoliede machine met een erg goede academische en dossiergebonden onderlinge relatie. Filip Dewallens Advocaat gezondheidsrecht

'De overheid neemt ons onder de arm met het oog op de vermeende gezondheidsschade door de PFOS-vervuiling', zegt Dewallens. Zijn kantoor is het nummer een in België als het aankomt op gezondheidsrecht, en wordt vaak gevraagd als consultant door Belgische overheden (bijvoorbeeld over de coronamaatregelen), de Raad van Europa of het IMF.