‘Wij gijzelen Vlaanderen niet'

Het confederalisme moet bij de regeringsonderhandelingen op tafel komen, zegt de nieuwe Vlaamse minister-president Liesbeth Homans (N-VA). Maar in een praatbarak heeft ze geen zin.

Het was een bewogen week voor Liesbeth Homans. Nadat ze maandag na een kleine operatie uit het ziekenhuis was ontslagen, legde ze dinsdag al de eed af als Vlaams minister-president in lopende zaken. Homans vervangt Geert Bourgeois, die Europees Parlementslid is geworden.

Al op haar eerste dag veroorzaakte ze een klein incident door de Belgische vlag een ‘vod’ te noemen. ‘Dat grapje wordt in Vlaams-nationalistische kringen wel vaker gemaakt’, zegt ze. ‘Maar ik was niet in Vlaams-nationalistische kringen. Ik was daar als Vlaams minister-president. Ik heb niemand willen schofferen en zal dus iets minder flapuit zijn.’ De Antwerpse zal vanaf nu de diplomatie zelve zijn, neemt ze zich voor. Maar ze zegt meteen dat ze haar persoonlijkheid niet kan veranderen. ‘Ik draai niet rond de pot en zeg waar het op staat.’

Geert Bourgeois was de eerste Vlaams-nationalistische regeringsleider. Toch stond Vlaanderen nog steeds in de schaduw van de federale regering.

Liesbeth Homans: ‘Er wordt in Vlaanderen anders bestuurd dan op federaal niveau. Wij hebben goed op onze kas gelet en ons werk gedaan. Ik daag u uit om in ons regeerakkoord zaken te zoeken die niet gerealiseerd zijn. Federaal spelen die twee democratieën en is er veel minder collegiaal met elkaar omgegaan.’

De kiezer heeft de Vlaamse regering wel niet beloond voor dat ‘goed bestuur’.

Homans: ‘Dat is het negatieve aan samenvallende verkiezingen. De hele campagne draaide rond federale thema’s zoals migratie, pensioenen en de sociale zekerheid. Het hielp ook niet dat we op communautair vlak met onze handen gebonden waren. Het zit niet in het DNA van onze partij daar niet over te praten.’

U kunt in lopende zaken geen nieuwe dossiers op tafel leggen, maar op de Vlaamse feestdag kunt u met uw toespraak wel uw stempel drukken.

Homans: ‘Het is een eer om als Vlaamsnationaliste en als historica op de herdenking van de Guldensporenslag te mogen spreken. Ik spreek daar trouwens niet officieel als minister-president. Mijn speech moet niet worden goedgekeurd door de hele regering.’

Bourgeois moest zich aan de afspraak houden de communautaire trom niet te roeren. U hoeft zich niet in te houden.

Homans: ‘Dat belooft!’ (lacht)

U pleit voor confederalisme. Wat moeten we daaronder verstaan?

Business as usual is na deze verkiezingsuitslag niet meer mogelijk. Liesbeth Homans

Homans: ‘We hebben in 2014 gezegd dat we het communautaire voor één keer in de koelkast staken om een sociaal-economische hervormingsregering op poten te zetten, maar dat dat voor één keer zou zijn. Er moet nu weer over het communautaire worden gesproken. Business as usual is na deze verkiezingsuitslag niet meer mogelijk. Het is duidelijk dat de Vlaming een ander beleid wil dan de Franstaligen.’

Hoe wilt u dat realiseren?

Homans: ‘We reiken de hand aan de grootste partij in Wallonië, de PS, om te praten over wat we nog samen zullen doen. De PS’ers weigeren dat gesprek. Ze denken dat confederalisme gelijkstaat aan separatisme, maar dat klopt niet. We willen zo veel mogelijk naar de deelstaten overhevelen en vervolgens bekijken wat we nog samen kunnen doen. De PS beseft blijkbaar niet dat confederalisme ook voor haar een goede zaak zou zijn. Dan kan ze het linkse beleid voeren dat ze echt wil.’

De Franstaligen verliezen dan wel de transfers vanuit Vlaanderen.

Homans: ‘We vinden die transfers onredelijk. Met dat geld kunnen we alle wachtlijsten in Vlaanderen wegwerken. Maar we gaan die transfers niet onmiddellijk stopzetten. We willen de solidariteit nog even behouden, maar aan alles komt een einde. Je kan een kind tot zijn 25ste bij zijn mama laten wonen, maar daarna moet het leren op eigen benen te staan. We zijn dus vragende partij om het gesprek daarover met de PS aan te gaan. Al is het ook moeilijk omdat het onduidelijk is wie daar de plak zwaait: Elio Di Rupo of Paul Magnette.’

Komt er opnieuw een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap?

Homans: ‘De zoveelste praatbarak? Nee, dank u. We moeten rechtstreeks met elkaar spreken. Ik hoop dat alle partijen nu beseffen dat dit land een optelsom van twee democratieën is. De verkiezingsuitslag is zo klaar als een klontje. Vlaanderen heeft centrumrechts tot extreemrechts gestemd terwijl Wallonië voor links tot extreemlinks koos.’

Ondertussen staan de Vlaamse onderhandelingen on hold. De N-VA zei toch altijd dat Vlaanderen een eigen dynamiek heeft?

Homans: ‘Wij gaan niet in zee met Vlaamse partners die niet kunnen garanderen dat ze niet in een federale regering zonder Vlaamse meerderheid stappen. Wij willen geen federale regering die een Waals links beleid voert.’

Dus gijzelt u Vlaanderen.

Homans: ‘Wij gijzelen Vlaanderen niet. We willen niet dat de Vlamingen onderworpen worden aan een extreemlinks bestuur en dat we eindigen zoals in Wallonië. Wij hebben de andere partijen duidelijkheid gevraagd dat ze niet in een federale regering zonder Vlaamse meerderheid stappen. Ze wilden ons die duidelijkheid niet geven. Het is nu aan hen om eens goed na te denken of dat niet van gezond verstand zou getuigen.’

Ondertussen spreekt u verder met het Vlaams Belang.

Homans: ‘Door niet met het Vlaams Belang te willen spreken, tonen de andere partijen geen respect voor de bezorgdheden van alle mensen die op het Vlaams Belang hebben gestemd. Dat is doodjammer. We moeten goed luisteren naar de grieven van die partij en haar kiezers.’

Hoe verklaart u dat het Vlaams Belang zo goed heeft gescoord?

Homans: ‘Veel partijen, zoals de sp.a en Groen, hebben jarenlang geweigerd de problemen bij naam te noemen. Groen-voorzitster Meyrem Almaci zei tijdens de vluchtelingencrisis dat het vooral om hoogopgeleide mensen ging die een meerwaarde voor onze economie zouden zijn. Dat is gewoon niet waar. Er zitten hoogopgeleiden tussen, maar de meeste vluchtelingen zijn laagopgeleiden in wie je fors moet investeren. De Vlaming trapt daar niet meer in. Wij benoemen die problemen wel om dan naar de passende oplossingen te zoeken.’

De N-VA was er fier op dat ze het Vlaams Belang kon tegenhouden. Hoe komt het dat die partij nu weer is gegroeid?

Wij hebben een dipje, maar ik hoop dat dat tijdelijk is.

Homans: ‘We hebben onze verantwoordelijkheid genomen, voor het eerst ook op federaal niveau. Dat wordt voor een deel afgestraft. In de oppositie kan je alles beloven. Bovendien heeft het Vlaams Belang over de migratie heel rechtse standpunten, maar op sociaal-economisch vlak heel linkse. Ik wil ook een minimumpensioen van 1.500 euro per maand beloven, maar dat is de mensen blaasjes wijsmaken.’

Zou het daarom goed zijn het Belang voor één keer mee in bad te trekken?

Homans: ‘Wij luisteren naar haar kiezers door met die partij te spreken. De andere partijen zouden dat ook beter doen.’

De N-VA heeft de verkiezingen verloren. Hoe vermijdt u dat het verder bergaf gaat?

Homans: ‘Wij hebben een dipje, maar ik hoop dat dat tijdelijk is. We zijn nog altijd de grootste partij en we willen opnieuw regeringsverantwoordelijkheid opnemen. Wij gaan ons ook niet aanpassen aan het Vlaams Belang. Wij hebben een kordaat beleid gevoerd. Als het bijvoorbeeld over de erkenning van moskeeën ging, was ik streng maar rechtvaardig. Als gemeenschappen tegen elkaar worden opgezet, hoort zo’n moskee niet thuis in België. Maar dat is wel iets anders dan alle moskeeën in Vlaanderen sluiten.’

De afgelopen jaren werden uw positie in de partij en uw relatie met Bart De Wever ter discussie gesteld. Toen u zei dat vriendschap in de politiek niet evident was, stelde De Wever dat ‘als je vrienden in de politiek wil, je beter een hond koopt’. Hebt u die ondertussen?