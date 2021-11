‘Wil de overheid hier een tweede PFOS-verhaal misschien?’

Met een intendant probeert Vlaams minister van Energie Zuhal Demir het verzet tegen een nieuw hoogspanningsnet, dwars door West-Vlaanderen, te sussen. Het Ventilus-project is cruciaal om windenergie stabiel aan land te krijgen. Het rapport is bijna klaar en de buurt blijft ongerust.

‘Gaan we dit open landschap zomaar verpesten met pylonen? En de gezondheid van honderden burgers op het spel zetten omdat Elia hier de zwaarste hoogspanningslijn van het land wil bouwen?’ Die retorische vragen stelt Heidi Deleu (45) van Burgerplatform Leefbaar E403 als ze ons op sleeptouw neemt door de velden van Lichtervelde, in het hart van West-Vlaanderen. Dit is het decor van het Ventilus-project, de hoogspanningsverbinding die de netbeheerder Elia wil bouwen om de elektriciteit van de windparken op zee naar het binnenland te transporteren.

De essentie

De netbeheerder Elia wil de elektriciteit van de windparken op zee naar het binnenland transporteren. Voor dat Ventilus-project moet 22 kilometer aan nieuwe lijnen gebouwd worden tussen Brugge en Kortrijk.

Omwonenden maken zich zorgen om de gezondheidsricico’s. De burgemeesters wijzen naar minister van Energie Zuhal Demir. Elia wijst erop dat de aanleg van de lijn essentieel is om stroomzekerheid te garanderen.

Deze maand maakt de aan- gestelde intendant zijn con- clusies bekend.

De beoogde energiesnelweg met een capaciteit van 6 gigawatt (GW) vertrekt aan de kust en loopt deels via bestaande lijnen naar het hoogspanningsstation in Avelgem. Maar er moet ook 22 kilometer aan nieuwe lijnen gebouwd worden, grotendeels parallel met de autosnelweg E403 die Brugge en Kortrijk verbindt.

Die missing link is cruciaal, zeker nu windmolenparken op zee een almaar belangrijker onderdeel van de Belgische energiemix vormen. Zonder ingrijpende infrastructuurwerken - zoals Ventilus - wordt dat moeilijk, onderstreepte Jan Remeysen van de chemiereus BASF vorig weekend in De Tijd. ‘Het zal altijd wel in iemands achtertuin zijn. Ik begrijp dat dat niet aangenaam is, maar als maatschappij moeten we zoeken naar een evenwicht.’

Om het precaire evenwicht tussen die ambities en bezorgde burgers uit Brugge, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Wingene, Lichtervelde, Ardooie en Izegem te vinden, werkt een intendant van de Vlaamse regering aan een rapport over de Ventilus-verbinding. Zijn conclusies moeten er eind deze maand zijn. Dat die opdracht niet simpel is, leert een rit op de autosnelweg. ‘Geen hoogspanning langs E403’, ‘Ventilus: een ongecontroleerd gezondheidsexperiment’ en ‘Begraaf Ventilus’ zijn slechts enkele van de spandoeken die de burgerbewegingen neerpootten.

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Leukemie

De omwonenden zijn beducht voor de impact van een hoogspanningslijn op wisselstroom boven hun hoofd. Ze vrezen gezondheidsproblemen, visuele vervuiling en waardedalingen van hun woningen. Vooral die laatste schrik is niet ongegrond. Uit recent Brits onderzoek blijkt dat de bouw van een hoogspanningslijn de waarde van het vastgoed in een straal van 1,2 kilometer met gemiddeld 4 procent doet dalen.

‘Wij zijn helemaal niet tegen Ventilus, laat dat duidelijk zijn’, onderstreept Deleu. ‘Het gaat ons over de manier waarop. Elia wil hier met man en macht een bovengrondse verbinding, terwijl het ook ondergronds kan. Zonder alle schadelijke neveneffecten. Wil de overheid hier een tweede PFOS-verhaal misschien?’ Wel is zo’n ingegraven kabel zeven tot elf keer duurder in aanleg en zijn de risico’s op storingen en instabiliteit van het elektriciteitsnet groter.

Met een bovengrondse hoogspanningslijn wil Elia net stroomzekerheid garanderen en vermijden dat het licht uitgaat. Ventilus moet een robuuste West-Vlaamse lijn worden, als terugvaloptie voor de bestaande noordelijke Stevin-verbinding richting Oost-Vlaanderen. ‘Het is gewoon essentieel dat we niet op een dag geconfronteerd worden met een elektriciteitsnet dat uitvalt’, zegt Elia-woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele. Ze ontkent wel dat Ventilus de zwaarste hoogspanningslijn van het land wordt. ‘We willen West-Vlaanderen net op het niveau van de rest van het land brengen. En in sommige landen gaan ze soms tot 10 of 12 gigawatt.’

We willen West-Vlaanderen op het niveau van de rest van het land brengen. Marie-Laure Vanwanseele Woordvoerster Elia

In zijn voorlopige bevindingen geeft intendant Guy Vloebergh aan dat een hoogspanningslijn op wisselstroom - de nachtmerrie van omwonenden - technisch de beste oplossing is. Ook andere onafhankelijke studies toonden dat in het verleden aan. ‘Maar dan komt het aspect gezondheid om de hoek loeren’, zegt Vloebergh. ‘De wetenschappelijke literatuur toont een verband tussen langdurige blootstelling aan magnetische velden van een hoogspanning en het optreden van kinderleukemie. Geen causaal verband, wel een statistisch.’

Claims van de burgerbewegingen als zou de hoogspanning het risico op alzheimer en de spierziekte ALS verhogen, doet Vloebergh af als onbewezen. ‘Al mogen we het bij voorbaat niet uitsluiten.’ Elia zwaait dan weer met enkele studies waaruit blijkt dat fijnstof - afkomstig van de nabijgelegen snelweg - schadelijker is dan de aanwezigheid van een hoogspanningslijn.

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Kleiner huis

Toch zijn de burgers er allesbehalve gerust op. ‘Ons huis, dat mijn vrouw en ik al twintig jaar stapje voor stapje verbouwen, ligt pal in de zoekzone’, zegt Lieven Devos (47) uit Zwevezele. ‘Dat risico op kinderleukemie willen we echt niet riskeren met onze vier dochters. Als die hoogspanningslijn er komt, ligt het plan B al klaar: we hebben elders een kleiner huis gekocht.’

Als die hoogspanningslijn er komt, verhuizen we met onze dochters. We hebben elders een kleiner huis gekocht. Lieven Devos Bezorgde buur

Lieven Vandamme van Burgerplatform Begraaf Ventilus Zedelgem is strijdvaardiger. Vier jaar geleden kocht hij het huis van zijn grootmoeder om het op te knappen. Toen de werken net begonnen waren, ontdekte hij het bestaan van de Ventilus-plannen. ‘Onze indruk is dat Elia niet mee wil zoeken naar een haalbaar alternatief. Als buurtcomité worden we voortdurend geacht met oplossingen aan te draven. Achterover leunen tot het dossier ingediend wordt en dan alles via Raad van State aanvechten zou voor ons het simpelste zijn. Maar dat doen we niet. We stoppen veel tijd en energie in deze gesprekken omdat we voor duurzaamheid zijn. Maar niet ten koste van de burgers.’

En gelijk hebben ze, zegt de in publiek recht gespecialiseerde advocate Griet Cnudde. Ze haalde de Sinksenfoor weg uit het centrum van Antwerpen, verdedigde buren die geluidsoverlast van het dancefestival Tomorrowland vreesden en was betrokken bij dossiers over de Stevin-lijn. ‘Dit is een klassiek geval van David tegen Goliath. Vaak kiest de overheid de kant van de grootste belangen: economie, energie en tewerkstelling. Men heeft dan de neiging de belangen van omwonenden als inferieur te beschouwen. Ten onrechte.’

Dat de burgerbewegingen een ondergrondse lijn eisen, vindt Cnudde volkomen terecht. ‘Ventilus en Stevin zijn van hetzelfde laken een pak. Bij de aanleg van Stevin liet Elia na een ondergrondse oplossing grondig te onderzoeken, en nu lijkt het opnieuw zo. Als de maatschappelijke druk niet groot genoeg is, kiest men voor de gemakkelijke oplossing. Daarom is het protest van die omwonenden zo belangrijk.’

Burgemeesters

Deleu troont ons mee naar een hoeve op een steenworp van de E403. Varkensboer en bloemkoolteler Francky Snaet (47) is een van de initiatiefnemers van Burgerplatform Leefbaar E403, dat intussen 2.000 sympathisanten telt. De landbouwer heeft vier dochters, van wie er drie het familiebedrijf willen verderzetten. Ze zijn vooral bezorgd over de effecten die de lijn die boven hun velden zou hangen op de productie kan hebben. ‘De Vlaamse overheid heeft dat laten bestuderen, maar een rapport krijgen we niet te zien’, zegt Snaet.

Schermvullende weergave De boerderij van Francky Snaet ligt in de zoekzone, op een steenworp van de autosnelweg. ©SISKA VANDECASTEELE

Volgens de intendant wordt het rapport samen met zijn eindconclusies bekendgemaakt. Dan wacht de volgende horde: wat beslist de Vlaamse regering? Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) lijkt niet van plan veel knopen door te hakken. ‘Ik ga niks vergunnen zolang alle burgemeesters in de streek zich verzetten’, zei ze in het Vlaams Parlement. ‘Het zijn de burgemeesters die zullen beslissen of dit project doorgaat of niet.’

De lokale mandatarissen, vaak van CD&V-signatuur, zijn daar niet van gediend. ‘De rol van minister Demir stoort mij’, zegt Vlaams Parlementslid en Wingens schepen Brecht Warnez (CD&V). ‘Als wij een vergunning voor een boerderij willen afleveren, verklaart ze het lokale bestuur ongeschikt en komt ze tussenbeide. Maar voor zo’n zwaar dossier als Ventilus verstopt ze zich achter de burgemeesters. Als een ondergrondse kabel haalbaar is, mag geld geen rol spelen. Gezondheid staat boven centen.’

De rol van minister Demir stoort mij. Ze verstopt zich achter de burgemeesters. Brecht Warnez Vlaams Parlementslid en schepen in Wingene (CD&V)