Wilfried Vandaele wordt nieuwe voorzitter Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement komt zaterdag bijeen om haar fiat te geven over Vandaele als nieuwe tijdelijke voorzitter.

Hij zetelt sinds 2009 in het Vlaamse halfrond en wordt gezien als een consensusfiguur over de partijgrenzen heen. In het parlement volgde Vandaele de voorbije tien jaar vooral de dossiers cultuur en media en natuur en leefmilieu op.