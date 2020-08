Win-winlening wint aan populariteit

De win-winlening, een systeem om spaargeld te mobiliseren, wordt steeds vaker gebruikt. De Vlaamse regering breidt het systeem nu verder uit.

Met het systeem van de win-winlening kan je geld uitlenen aan een kmo van een vriend of familielid. In ruil daarvoor krijg je een korting van 2,5 procent op je personenbelasting.

De Vlaamse regering wil zo het spaargeld mobiliseren en laten renderen. In België staat ruim 280 miljard op de spaarrekeningen. 'De Vlamingen zijn goede spaarders. Ook tijdens de coronacrisis geeft bijna de helft aan dat ze meer gespaard hebben dan anders', zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

De lening wint in Vlaanderen duidelijk aan populariteit. In het eerste halfjaar van 2020 werden al 1.633 leningen afgesloten, ter waarde van 36 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar ging het om 1.334 leningen van 31,6 miljoen euro en in heel 2019 werd 62,5 miljoen uitgeleend.

Uitbreiding

In mei was al een verhoging van het plafondbedrag op til. De ministerraad van de Vlaamse regering heeft die nu goedgekeurd. Het bedrag dat kredietgevers kunnen inleggen, stijgt van 50.000 naar 75.000 euro. Ondernemingen kunnen vanaf nu in totaal 300.000 euro ontlenen, terwijl dat vroeger 200.000 euro was.