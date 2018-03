Winterweer: Zaventem schrapt 130-tal vluchten

Sneeuw en ijzel leiden niet alleen op de weg tot ellende. Ook op de luchthaven zijn de gevolgen voelbaar.

Op Brussels Airport worden vrijdagavond in totaal een 130-tal vluchten geschrapt ten gevolge van de winterse neerslag. Dat meldt een woordvoerster van de luchthaven. Niet alle pistes zijn meer in gebruik, door de beperkte zichtbaarheid en gladheid.

De luchthaven blijft de situatie van nabij opvolgen. Ze roept passagiers op om contact te nemen met hun luchtvaartmaatschappij alvorens naar de luchthaven te komen en om voldoende tijd uit te trekken om er te geraken.

Recordavondspits

Een aantal incidenten en winterse neerslag zorgden vrijdag de hele dag al voor druk verkeer op de weg en incidenten, maar de kentering kwam er in de late namiddag, toen het begon te sneeuwen.

Het verkeer viel op veel plaatsen stil, met name op de Brusselse ring, die volledig rood kleurde, en in de regio Gent. Ook in Antwerpen waren de files aanzienlijk, maar daar is dat minder ongebruikelijk op een vrijdagavond.

Volgens de VRT verkeersredactie moesten chauffeurs die in het Brusselse in de file stonden tot vijf uur geduld oefenen.

Deze nacht bestaat nog steeds de kans op winterse neerslag. De wegdektemperaturen blijven ook onder het vriespunt. Die combinatie kan nog steeds voor gladde wegen zorgen. Agentschap Wegen en Verkeer

De avondspits was de zwaarste tot dusver dit jaar, met op het hoogtepunt omstreeks 17.30 uur zowat 250 kilometer file op de Vlaamse snelwegen, aldus bij het Vlaams Verkeerscentrum. In heel het land stond 500 kilometer file.

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt automobilisten om zeer voorzichtig te blijven rijden vrijdagavond, omdat het wegdek hier en daar nog bijzonder glad kan zijn. 'Deze nacht bestaat nog steeds de kans op winterse neerslag. De wegdektemperaturen blijven ook onder het vriespunt. Die combinatie kan nog steeds voor gladde wegen zorgen', aldus het Agentschap Wegen en Verkeer.

Busverkeer

Ook het busverkeer ondervindt hier en daar hinder. De Lijn laat via Twitter weten dat de dienstverlening in de buurt van Landen en Tienen ernstig verstoord is en dat in Vlaams-Brabant enkel nog hoofdassen gereden worden. Alle lussen via dorpen worden er afgeschaft.

In het hele land gebeurden er toch tal van ongevallen op de weg, maar ook op fiets- en voetpaden.

Pakjes vertraging