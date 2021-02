Wit konijn bezorgt Open VLD blauwe plekken

In de hoop nieuwe kiezers te overtuigen trok Open VLD 50.000 euro uit om de campagne van wit konijn Sihame El Kaouakibi te financieren. Zeker nu het Vlaams Parlementslid onder het vergrootglas van het gerecht ligt, leidt de voorkeursbehandeling tot ergernis bij de blauwe basis.

Als kopstukken urenlang onbereikbaar zijn en de Vlaamse Parlementsleden in spoedberaad bijeenkomen, mag je doorgaans spreken van een parfum de crise bij een partij. Bij Open VLD rees dinsdag intern onrust nadat de nieuwswebsite Newsweek naar buiten had gebracht dat de partij tijdens de verkiezingscampagne van 2019 50.000 euro had uitgetrokken om de campagne van Sihame El Kaouakibi te financieren.

De 34-jarige El Kaouakibi was het witte konijn dat de toenmalige voorzitster Gwendolyn Rutten (Open VLD) uit haar hoed toverde voor de lijst van het Vlaams Parlement in de provincie Antwerpen. Als zaakvoerster van Let's Go Urban moest ze als rolmodel voor de veelkleurige jeugd het stemmenpotentieel opkrikken in een provincie waar de liberalen verpletterd werden onder de N-VA-dominantie.

Dat stemmenpotentieel mocht wat kosten, blijkt nu. Rutten bevestigde dinsdag in een Facebookbericht dat haar partij 'in afspraak met haar (El Kaouakibi, red.) kosten op zich genomen heeft voor om en bij de 50.000 euro'. Dat partijen per maand tot ruim 100.000 euro aan advertenties op sociale media besteden, zet volgens haar 'een en ander in proportie'.

Spaarvarken

Doorgaans surfen kandidaten mee op de nationale campagne van een partij. Affiches en kaartjes worden onder meer door de partij betaald. Kandidaten kunnen ook, binnen de wettelijk vastgelegde limieten, zelf investeren in hun campagne. Velen breken daarvoor hun spaarvarken open, sommigen gaan zelfs een lening aan.

Door de tussenkomst van de partij hoefde El Kaouakibi dat niet te doen. Rutten verantwoordt dat door erop te wijzen dat de Antwerpse niet als Open VLD-figuur campagne voerde, maar met haar merk in de strijd stapte. 'Met die middelen kon ze zich zowel intern in de partij en de afdelingen kenbaar maken, als extern lanceren, op haar manier, met haar bereik, in haar stijl, met haar eigen omkadering', luidt het.

Geen standaardpraktijk

Het is geen standaardpraktijk, maar naar verluidt ook geen uitzondering dat een partij de geldbuidel opentrekt om een nieuw gezicht met groot kiespotentieel te ondersteunen. Wel moeten bepaalde plafonds worden nageleefd - in de kieskring Antwerpen is dat een maximale uitgave van iets meer dan 50.000 euro voor een topkandidaat. Bij de liberalen is te horen dat de regels werden gerespecteerd en dat de uitgaven worden gecontroleerd door het parlement.

Toch is er veel ergernis bij Open VLD. Er doken al gauw breuken op in het verstandshuwelijk, want El Kaouakibi trok zich weinig aan van de partijconsignes. Iedereen vindt dat parlementsleden vrijuit moeten kunnen spreken. Maar als ze dat uiteindelijk doen, leidt dat al gauw tot interne heibel. Bovendien blonk ze in het Vlaams Parlement uit in afwezigheid, officieel wegens ziekte.

Gerechtelijk onderzoek

De top van Open VLD probeert het beeld in de markt te zetten dat er met Alexander De Croo in de Wetstraat een nieuwe wind door het land waait. Dan helpt het niet als vervelende blauwe plekken bloot komen te liggen.

Vorige week kwamen daar het gerechtelijk onderzoek naar de subsidiestromen in Let's Go Urban bovenop. Bij een audit die de raad van bestuur van de vzw had besteld, kwamen schijnbaar onverklaarbare geldstromen aan het licht. Er werd een gerechtelijke bewindvoerder aangesteld, die de rekeningen aan het uitpluizen is. El Kaouakibi spreekt van een politieke afrekening.

De liberale achterban hield lang de lippen stijf op elkaar. Maar toen dinsdag duidelijk werd dat de partij de campagne van El Kaouakibi had gefinancierd, gutste bij veel militanten het ongenoegen naar buiten. 'Onschuld tot schuld bewezen is, ja dat vond iedereen. Maar of er een brede liberale steun was op het partijbureau? Dat zou ik bij verre niet durven stellen. Veel onbeantwoorde vragen. Dat wel, en nu dus extra vragen', tweette Tess Minnens, de voorzitster van Jong Open VLD.

Bloed, zweet en tranen

Ook liberale kandidaten die niet verkozen raakten, uitten hun ergernis. 'Bloed, zweet en tranen heb ik in die verkiezing gestoken. Toch even niet goed van', luidde het bij voormalig Vlaams Parlementslid Danielle Vanwesenbeeck. Ook bij de huidige Vlaamse fractie is er wrevel, getuige het spoedoverleg dat dinsdagmiddag werd georganiseerd, al legde niemand publiekelijke verklaringen af.

Na afloop van het crisisoverleg wezen fractieleider Willem-Frederik Schiltz en partijvoorzitter Egbert Lachaert naar Ruttens verklaring. De huidige partijtop doet de kwestie af als een zaak van de voormalige voorzitster, al is dat volgens een liberale bron te gemakkelijk. De strategische beslissingen voor de verkiezingscampagne werden genomen in samenspraak met de belangrijkste partijtoppers, onder wie ook premier Alexander De Croo, klinkt het.