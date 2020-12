Woningkwaliteitsnormen anders beoordeeld

Voldoet uw woning niet aan de minimale normen, dan kan ze ongeschikt of – in het slechtste geval – onbewoonbaar worden verklaard. De controles spitsen zich vooral toe op huurwoningen. Maar vergis u niet: de normen gelden voor alle woningen in Vlaanderen. ‘Aan de normen zelf verandert er niet veel, maar wel aan de beoordelingsmethodiek’, legt Dorien Van Cauwenberge van het Agentschap Wonen-Vlaanderen uit.

Het ontbreken van rookmelders wordt vanaf 2021 een gebrek van categorie II. De woning kan dan ongeschikt worden verklaard.

Tot nog toe kreeg een woning bij een controle door een woningcontroleur strafpunten bij een gebrek. Die strafpunten gaan van 1 tot 15, naargelang het om een klein of groot gebrek gaat. Vandaag zijn er 15 strafpunten nodig om een woning ongeschikt te kunnen verklaren. Zeer ernstige gebreken krijgen meteen 15 strafpunten toegekend, waardoor één ernstig gebrek kan leiden tot de ongeschiktheid van de woning.

Onbewoonbaar

Er is nu geen link tussen het aantal strafpunten en het onbewoonbaar verklaren van een pand. Dat hangt af van de beoordeling van de woningcontroleur of het wel veilig en gezond wonen is in het pand. ‘Met die strafpunten zullen we vanaf 2021 niet langer werken. Wel zullen de ernst en de impact van elk gebrek op zich worden beoordeeld in plaats van naar het strafpuntentotaal te kijken’, zegt Van Cauwenberge. ‘De nieuwe regels laten vooral meer ruimte voor nuancering.’

Concreet komen er drie categorieën van gebreken. Een klein gebrek (cat. 1), een ernstig gebrek zonder gevaar (cat. 2, leidt tot de ongeschiktheid), een ernstig gebrek met gevaar (cat. 3, leidt tot de onbewoonbaarheid).