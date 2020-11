Woonbeheerder ABC in opspraak voor mogelijke schriftvervalsing

Tegen de socialehuisvestingsmaatschappij ABC loopt een onderzoek wegens mogelijke schriftvervalsing. De bevoegde minister Matthias Diependaele (N-VA) sluit sancties niet uit.

Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar de sociale huisvestingsmaatschappij ABC wegens vermoedens van schriftvervalsing. Dat gebeurde nadat een klacht was ingediend tegen de coöperatie, die in Antwerpen en Gent zo’n 2.090 sociale woningen beheert. ‘Er is een magistraat aangesteld om het dossier te onderzoeken’, zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens.

De socialehuisvestingsmaatschappij ABC ligt al langer onder vuur. Begin vorige maand draaide de Vlaamse overheid de geldkraan van de woonmaatschappij dicht omdat ze tientallen miljoenen euro’s had geïnvesteerd in de aankoop van gronden en de bouw van huurwoningen, ondanks een krappe kas en een torenhoge schuldenlast. Daardoor is haar financiële gezondheid grondig verzwakt.

Of het onderzoek van het parket met die financiële perikelen te maken heeft, kon niet worden achterhaald. Bij ABC liggen twee vastgoedprojecten al jaren stil omdat de stad Antwerpen weigert een bouwvergunning af te leveren. Het gaat om 100 appartementen en 18 eengezinswoningen aan de Tijl Uilenspiegellaan en 43 huurappartementen met 26 parkeerplaatsen aan de Kistemaeckersstraat.

Daarnaast is de bouw of renovatie van 292 appartementen en 37 eengezinswoningen voor onbepaalde duur geblokkeerd of uitgesteld, omdat bij de werken ernstige problemen zijn opgedoken. Bij een project aan de Varenstraat in Wondelgem is in te weinig huurappartementen voorzien om alles rendabel te maken. En voor een bijna afgewerkte sociale huurflat aan Dok Noord in Gent heeft de Raad van State onlangs de bouwvergunning vernietigd.