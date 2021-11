Woonwijk in aanbouw in Willebroek krijgt grondige sanering na PFAS-verontreiniging

Een volledige woonzone in aanbouw op de terreinen van een voormalige papierfabriek in Willebroek moet gesaneerd worden om gezondheidsrisico's op lange termijn weg te nemen. Uit bodemonderzoek blijkt dat de volledige zone verontreinigd is door PFAS, laat OVAM woensdagavond weten.

Op de site van de voormalige fabriek De Naeyer in Willebroek werd deze zomer een bodemverontreiniging met PFAS vastgesteld. Bijkomend onderzoek werd uitgevoerd omdat op het terrein een nieuwe woonzone werd aangelegd, die nog deels in ontwikkeling is. Dat bijkomend onderzoek wijst op een verontreiniging van de volledige site. Door het grondverzet dat op de site werd uitgevoerd, is het niet mogelijk om specifieke bronzones van de verontreiniging aan te duiden. Daarom wordt de toplaag op de volledige site afgegraven en vervangen door propere grond.

'Het gaat hier om de zones met particuliere bewoning', zegt OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. 'Ook de openbare ruimte met een hoger blootstellingsrisico - zoals speelpleinen - komt hierbij in aanmerking. Op deze manier worden de verschillende blootstellingswegen aan PFAS aangepakt en worden de gezondheidsrisico's op lange termijn voor de bewoners weggenomen.' De kosten van de bodemsanering worden door OVAM gedragen.

Sanering

Niemand heeft iets aan eindeloos gepalaver over wie de sanering van deze gronden op zich zou moeten nemen. Zo snel mogelijk deze verontreinigingen opkuisen is wat we gaan doen. Zuhal Demir (N-VA) Vlaams minister van Omgeving

OVAM begint nu met de voorbereiding van deze sanering en werkt samen met de betrokken deskundigen een tijdslijn uit. Gezien de omvang wordt per deelzone gewerkt. Ook de ontwikkelaars, die momenteel in de wijk projecten laten uitvoeren door aannemers, worden betrokken bij de aanpak. De eerste werken moeten al starten begin 2022 en zullen ongeveer 6 maanden duren. Om meer inzicht te krijgen over mogelijke blootstelling van de bewoners, wordt een campagne opgestart om binnenhuisstof te meten. Een aantal huizen in de buurt wordt hiervoor geselecteerd.