Wouter Beke: 'We moeten weten hoeveel gevaccineerden in het ziekenhuis belanden'

'We moeten dagelijks weten hoeveel gevaccineerden in het ziekenhuis belanden. Zo krijgen we zicht op de effectiviteit van de vaccins tegen nieuwe varianten en op de snelheid van de pandemie', zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. 'De besmettingscijfers zijn niet meer de juiste thermometer van de pandemie.'

In zijn bureau hangen portretten van Nelson Mandela, Barack Obama en John F. Kennedy. Allemaal van de hand van Wouter Beke (CD&V). Tijdens de tweede lockdown is de Vlaamse minister van Welzijn beginnen te schilderen, zijn partijgenoot Mark Eyskens achterna. Om zijn zinnen te verzetten, na de nachten die hij had wakker gelegen van de uitbraak van de coronapandemie, die de Vlaamse rusthuizen zwaar trof.

De tijd van slapeloze nachten is voorbij, nu de Vlaamse vaccinatiecampagne haar vruchten afwerpt. Meer dan 90 procent van de volwassen Vlamingen is gevaccineerd, waardoor het sociale leven op 1 september nagenoeg volledig openging. Zolang de vaccins even effectief blijven, zal daar volgens Beke niet snel verandering in komen. 'Als alleen de besmettingscijfers stijgen, hoeven we niet meteen te verstrengen. De besmettingscijfers zijn niet meer de juiste thermometer van de pandemie.'

Hoe moeten we de evolutie van het virus dan wel volgen?

Wouter Beke: 'Dankzij de vaccinatiecampagne hebben we een dijk tegen het virus gebouwd. Mensen raken wel besmet, maar worden veel minder ziek. De vraag is nu: zijn de vaccinaties in de komende periode bestand tegen mogelijke nieuwe varianten? En vooral, blijven ze ons uit het ziekenhuis houden?'

'Daarvoor is een accuratere meetmethode nodig dan het aantal besmettingen. We moeten dagelijks weten hoeveel gevaccineerden in het ziekenhuis belanden. Zo krijgen we zicht op de effectiviteit van de vaccins tegen nieuwe varianten en op de snelheid van de pandemie. Ik heb aan mijn collega Frank Vandenbroucke (Vooruit) gevraagd in de besluitvorming meer aandacht te hechten aan het aantal gevaccineerden in de ziekenhuizen. Ik heb ook gevraagd dat Sciensano die cijfers wekelijks publiceert. Zo kunnen we zien of er geen barsten in onze dijk komen.'

Wat als de ziekenhuizen dit najaar toch weer beginnen vol te lopen?

Beke: 'De draagkracht van de ziekenhuizen blijft natuurlijk belangrijk. Maar de verwachting is toch dat, zoals al het geval is, de meeste opnames ongevaccineerde mensen zijn. Dat zou vooral aangeven dat de vaccins werken. We hebben een beperkt aantal doorbraakinfecties (mensen die ondanks vaccinatie toch besmet raken, red.) gekend in de woon-zorgcentra. Als dat leidt tot mild verloop van de ziekte maar niet tot een ziekenhuisopname, dan is dat geen reden om plots te gaan verstrengen. We moeten pas verstrengen als het aantal gevaccineerden in de ziekenhuizen aanzienlijk stijgt, of het aantal vrije bedden aanzienlijk slinkt.'

Hoe is Vlaanderen erin geslaagd zo'n hoge vaccinatiegraad te halen?

Beke: 'We hebben er bewust voor gekozen de vaccinatiecentra dicht bij de mensen te brengen. Experts logistiek noemden zoveel centra neerzetten te zot voor woorden. Het was de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog: voor elke uitnodiging moest er op het juiste moment een vaccin zijn. Maar het is gelukt.'

'We hebben ook gekozen voor een aanklampend uitnodigingssysteem: we deden meteen een voorstel om op een bepaalde dag op een bepaald uur voor een vaccin te komen. Er is me verweten keizer-koster te zijn, maar dankzij dat beleid hebben we een hogere vaccinatiegraad dan Brussel en Wallonië, die met een open uitnodigingssysteem werkten.'

Wist de vaccinatie het drama van de begindagen uit, toen de rusthuizen sterfhuizen waren?

Beke: ‘We zijn overvallen door de pandemie. De virologen verwachtten eerst een paar honderd doden, een week later bleek die voorspelling totaal achterhaald. Ik heb zelf een week voor de totale lockdown de rusthuizen al op slot gedaan.'

'We zijn ook geconfronteerd met een gebrek aan testen en een tekort aan mondmaskers, omdat er geen federale stock was. We zijn dan maar zelf naar de grote ziekenhuizen gestapt om mondmaskers voor de woon-zorgcentra op de internationale markt te kopen. Zij hebben ervaring om die te bestellen, maar ze werkten niet mee, omdat ze zelf voor tekorten vreesden. Ze zeiden ook dat ze geen mensen in tijdelijke werkloosheid hadden die konden bijspringen in de woon-zorgcentra. Maar toen ik dat opvroeg bij toenmalig minister van Werk Nathalie Muylle bleken het er duizenden te zijn. Velen hebben geroepen, maar keken in de eerste weken vooral naar zichzelf.’

Maar u leek toch ook niet goed te weten wat te doen?

Beke: 'Wie wist dat toen wel? Het klopt dat het in het begin behelpen was, maar al gauw besefte ik dat we de touwtjes in handen moesten nemen bij de vaccinatiecampagne. Daarvoor hebben we een plan van de vrijheid gemaakt. Dat was ons plan, de federale regering heeft dat letterlijk overgenomen.'

Denkt u dat de Vlaming de sterke vaccinatiecampagne linkt aan Wouter Beke?

Beke: 'Ik denk niet dat er al ooit een Vlaamse minister op CNN geweest is. CNN, maar ook de Duitse tv en andere internationale zenders zijn me komen vragen: 'Wat is jullie vaccinatiegeheim?' Een ambassadeur vroeg me: 'How can Flanders become champion in a failed state like Belgium?' Ik heb dat moeten uitleggen. Op vakantie in Frankrijk werd ik zelfs herkend. Vijf mannen die bij de bakker koffie zaten te drinken riepen 'monsieur le vaccinateur' naar mij. En ik denk dat ook de Vlaming die inspanning weet te appreciëren.’

Brussel heeft de laagste vaccinatiegraad in Europa. Is dat de schuld van het beleid?

Beke: ‘De collega's in Brussel doen hun best, maar er is een andere visie op gezondheidszorg. In Vlaanderen hebben we de kaart van de eerstelijnszones getrokken. Ik geloof in de kracht van nabijheid. Hier in Leopoldsburg zijn mijn zus en vader huisdokter en mijn schoonzus apotheker. Zij runnen mee het vaccinatiecentrum en zien hun patiënten, ook zij die twijfelen. Zij zijn onze ambassadeurs voor vaccinatie.’

Moeten we wachten op Brussel?

Beke: ‘Ik heb als eerste gezegd dat we in Vlaanderen sneller zouden versoepelen als de vaccinatiegraad hier hoger zou zijn. Ik kreeg het verwijt een communautaire scherpslijper te zijn. Maar wat heeft het Overlegcomité beslist? Dat Vlaanderen versoepelt, en Brussel niet. Dat was voor mij altijd zonneklaar, al zijn onze ziekenhuizen solidair.’

Heeft het te maken met de diversiteit van de bevolking, bij wie vaccinatie moeilijker ligt?

Beke: ‘Dat is absoluut een probleem. Slechts 7 procent van de Vlaamse gemeenten heeft nog geen vaccinatiegraad van 70 procent. Dat is vooral in de Vlaamse rand rond Brussel en andere steden en gemeenten met een grotere populatie met een migratieachtergrond, zoals in Antwerpen en Limburg. De afstand met de overheid is voor die mensen groter en radio trottoir, met alle misverstanden over de vaccins, is er een stuk manifester. Daarom hebben we ook met het Agentschap Inburgering contact opgenomen om daar een tandje bij te steken.'