Wouter Beke komt niet in problemen in Vlaamse coronacommissie

'We hebben ons collectief mispakt aan de aard en snelheid van het virus.' Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) verdedigde in de coronacommissie van het Vlaams parlement zijn aanpak van de gezondheidscrisis de voorbije maanden.

'We waren voorbereid op een virus, maar niet op dit virus.' Wouter Beke bouwde zijn verdedigingswal op rond het feit dat het gemakkelijk is om met de bril van vandaag te kijken naar gisteren.

Beke kreeg de voorbije tijd een storm van kritiek over zich heen voor de aanpak van de corona-crisis in de Vlaamse woon-zorgcentra. Tweede derde van alle Belgische corona-doden waren rusthuisbewoners, van wie ruim 4.000 in Vlaanderen.

Maandag kwam hij zich eindelijk verdedigen in de speciale coronacommissie in het Vlaams parlement. Daar moest hij vooral het beeld zien om te buigen dat hij overal te laat kwam met crisismanagement, kritiek waarmee de oppositie hem steeds weer matrakkeert.

Carré

De meerderheid vormde na de doortocht van Beke carré rond de minister, maar helemaal overtuigen kon hij toch ook niet. Dit ondanks een tijdslijn waarmee hij duidelijk wilde aantonen dat hij wel tijdig reageerde.

Het is logisch dat er fouten worden gemaakt. Het is belangrijk die te erkennen, maar vooral recht te trekken. Lorin Parys Vlaams Parlementslid N-VA

Want zelfs coalitiepartner N-VA twijfelt of het optreden van Beke wel altijd even adequaat was. 'Ik denk dat het duidelijk is dat de taskforce te laat is opgericht', zei parlementslid Lorin Parys (N-VA). 'Maar we zitten in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is logisch dat er fouten worden gemaakt. Het is belangrijk die te erkennen, maar vooral recht te trekken.'

Beke verdedigde zich door te wijzen naar Brussel en Wallonië, waar de situatie veel erger was. Bovendien was hij het vaak oneens met de andere overheden. 'De federale aanpak was veel te hospitaalgericht. Ik wilde niet dat de woon-zorgcentra beheerd zouden worden in functie van de ziekenhuiscapaciteit.'

Ook met een eigen testingstrategie wilde Beke zijn eigen daadkracht bewijzen. 'Net omdat we ook asymptomatische bewoners en personeel hebben getest, hebben we veel geleerd over hoe het virus zich verspreidt.'

Op 11 maart hoor ik op de radio de verantwoordelijke van Zorgnet-Icuro plots pleiten voor een volledige lockdown, terwijl dat een dag eerder niet moest Wouter Beke Minister van Welzijn

Pijnlijk voor Beke waren verschillende rapporten met schrijnende getuigenissen vanuit de woon-zorgcentra. En hij moest opboksen tegen de verwijten die hij kreeg van Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van de koepel Zorgnet-Icuro en de grootste rusthuisspeler in ons land.

Beke kaatste de bal terug door op haar verantwoordelijkheid te wijzen. Zo stelt hij dat er op 10 maart werd besloten om de woon-zorgcentra niet in lockdown te plaatsen na overleg met de koepels. 'Op 11 maart hoor ik op de radio de verantwoordelijke van Zorgnet-Icuro plots pleiten voor een volledige lockdown, terwijl dat een dag eerder niet moest. Ik begrijp dat er dan verwarring ontstaat.'

Meevaller voor Beke was de doortocht van topambtenaar Karine Moykens maandagochtend in de commissie. Moykens is voorzitter van de taskforce die uiteindelijk op 8 april werd opgericht op de strategie in de woon-zorgcentra te stroomlijnen. Hoewel ze toegaf dat die er eerder had kunnen komen, benadrukte ze dat er ook daarvoor al veel was gebeurd. Bovendien kondigde ze nieuwe maatrelegen aan die de mank lopende contactopsporing op de rails moet krijgen.

We willen en zullen zorgpersoneel beter betalen. Wouter Beke Minister van Welzijn

Beke beloofde die scherp bekritiseerde contactopsporing te verbeteren. Er komt ook extra actie rond tests en beschermingsmateriaal. Zo wordt de taskforce behouden, wordt er gebouwd aan een eigen strategische stock en krijgen de woon-zorgcentra meer ondersteuning, onder andere vanuit de ziekenhuizen.

Tot slot engageerde Beke zich om extra middelen vrij te maken. 'We willen en zullen zorgpersoneel beter betalen.' Gelijk loon voor gelijk werk, of dat dat nu in de federale ziekenhuizen of de Vlaamse woon-zorgcentra is, wordt het uitgangspunt van de lopende onderhandelingen met de sociale partners.

Politieke steun

Zoals te verwachten kon Beke rekenen op rugdekking van N-VA. Er was weliswaar besmuikte kritiek, maar de partij dreef het ook niet op de spits. Mocht Beke aan het wankelen gaan, zou ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in het vizier komen.

In de coronacrisis heeft Jambon zijn lot aan dat van Beke verbonden. 'Sommigen in dit halfrond willen uw kop zien rollen, wij willen juist dat u het hoofd biedt aan de tweede golf', zei N-VA'ster Sarah Smeyers. Toch kwam die steunbetuiging er met een belangrijke nuance. 'De aard van het virus is door iedereen onderschat geweest. Maar dat excuus zult u niet meer kunnen gebruiken. U moet vandaag zweren dat u alles zal doen om het leed tot het kleinst mogelijke minimum te herleiden.'

Ironisch genoeg was de steun van zijn eigen partij minder vanzelfsprekend. Beke een hele legislatuur als kneusje van de Vlaamse regering gematrakkeerd zien worden, is een weinig aantrekkelijk vooruitzicht voor CD&V. Maar zowel de fractie in het parlement als partijvoorzitter Joachim Coens gaven Beke applaus voor zijn betoog. Ook het mantra dat de strijd in de zorg geen verantwoordelijkheid van de minister alleen, maar van heel de Vlaamse regering, werd hernomen.

De oppositie herhaalde haar beschuldigingen die in meerdere commissies en plenaire vergaderingen reeds aan bod waren ge'komen. 'Waar we voor vreesden, is uitgekomen', zei sp.a'er Hannes Anaf. 'Twee rode draden zijn duidelijk. Eén: dat u overal minstens een 'beke' te laat kwam. Twee: dat het nooit uw schuld was en het altijd wel een ander was die het had gedaan.' De tijdlijn die Beke uit de doeken had gedaan, leidde tot een welles-nietes spelletje rond de cruciale vraag of Beke tijdig in actie is geschoten.

Niet klaar voor tweede golf

Daar knelt het schoentje. De ad hoc-commissie werd opgericht met de bedoeling om een mogelijke tweede golf beter te lijf te gaan. Dat sommige virologen claimen dat die nu al - veel vroeger dan verwacht - begonnen is, helpt niet. Geen enkele partij is echt overtuigd dat Vlaanderen klaar is om de heropflakkering te lijf te gaan.

Het refrein blijft maar voortduren: too little too late. Celia Groothedde Parlementslid Groen

'Zijn we voorbereid op een tweede golf?', vroeg Parys zich af. 'U zegt ja, maar als we goed geluisterd hebben naar de getuigenissen in deze commissie, dan hoorden we toch een ander geluid. Dat lijkt me moeilijk te rijmen met de claim dat we er klaar voor zijn. Mijn vraag is dus: welke bewering is de correcte?'