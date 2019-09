Wouter Beke zet CD&V-trofeeën in uitstalraam

CD&V-voorzitter Wouter Beke is tevreden over wat hij heeft binnengehaald bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen. De lokale besturen worden voor 1 miljard euro geherfinancierd, er gaat 550 miljoen extra naar Welzijn, en het onderwijs krijgt er 250 miljoen euro bij.

De Vlaamse regeringsdeelname was en is cruciaal voor CD&V om de partij na de verkiezingsopdoffer van 26 mei bijeen te kunnen houden en werk te maken van een heropstanding. Voor de onderhandelaars Wouter Beke en Hilde Crevits stond dus heel wat op het spel.

Waarin zal de regering-Jambon het verschil maken met de vorige Vlaamse regering?

Wouter Beke: 'Dit is een sterk regeerakkoord, waarbij we antwoorden hebben gegeven op drie uitdagingen.'

'Eerst en vooral werken we voort aan aan een sociaal Vlaanderen, waarbij 'stille werkers' met een loon tussen 1.700 euro en 2.350 euro bruto - zoals vuilnismannen, huishoudhulpen en al die gewone mensen die elke dag hard hun best doen - beloond worden. We investeren verder in Welzijn, zo gaat de rusthuisfactuur met 400 euro naar omlaag voor wie het niet kan betalen.'

'Ten tweede willen we Vlaanderen dicht bij de mensen brengen. We investeren ongeveer 1 miljard euro in de gemeenten, via een jaarlijkse verhoging van het gemeentefonds met 3,5 procent, een bijdrage in de pensioenlast van de lokale besturen en een subsidiëring van de open ruimte. Daarnaast wordt geïnvesteerd in kinderopvang en fietspaden.'

'En tot slot brengen we het evenwicht tussen rechten en plichten terug. Daarmee geven we een antwoord op het signaal van de kiezer'.

Over integratie en inburgering gesproken, waart de geest van Theo Francken (N-VA) door het Vlaams regeerakkoord?

Beke: 'Neen. We trekken het principe in de Vlaamse sociale zekerheid verder dat je pas iets kan krijgen als je eerst hebt bijgedragen. Dat is ook zo in de federale sociale zekerheid. De drempels gaan omhoog, maar eens je in Vlaanderen bent ingeburgerd, kan je ook volwaardig participeren.'

Verwacht u een woelig CDV-congres, of wordt dit akkoord met twee vingers in de neus goedgekeurd?

Beke: 'We zullen het akkoord verdedigen, omdat het ook te verdedigen is. Anders hadden we onze zegen niet gegeven in de onderhandelingen. Wat voor ons belangrijk is, is dat de lokale besturen voor 1 miljard euro worden geherfinancierd, dat er er 550 miljoen extra gaat naar Welzijn, onder meer om de wachtlijsten weg te werken. En we investeren ook nog eens 250 miljoen euro in onderwijs. Dat zijn belangrijke bedragen.'

Wat staat in het regeerakkoord waarvan u het minst warm wordt?

Beke: 'De afschaffing van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen is niet direct ons ding. Het is ook een beetje een virtuele discussie, als je weet dat bij de jongste verkiezingen bijna 1 miljoen kiezers niet zijn gaan stemmen, of blanco hebben gestemd, zonder dat die zijn bestraft. Als dat dan in de balans ligt met de verplichte fusie van gemeenten en de afschaffing van de provincies, dan moet ik niet lang nadenken.'

Tot slot, wat staat er nog in de Atoma-schriftjes, waarin de afspraken staan die geheim moeten blijven?