Yves Leterme: 'Federaal wordt het niet eenvoudiger'

Gewezen premier Yves Leterme (CD&V) is vooral opgelucht dat er in Vlaanderen een keuze is gemaakt voor een regering. 'Maar kiezen voor de Zweedse coalitie maakt de politieke puzzel federaal nog wat ingewikkelder.'

Als CD&V-premier verklaarde Yves Leterme in 2008 dat het land 'op zijn limieten botst'. Nu in Vlaanderen gekozen is voor een Zweedse coalitie, doemen federaal duidelijke problemen op. PS-voorzitter di Rupo verklaarde al dat hij de Zweedse coalitie niet wenst te depanneren. Zaterdag verklaarde Leterme in een interview met Het Laatste Nieuws dat 'België is een schip dat wil aanmeren, maar dat blijft deinen op de golven die tegen de kade klotsen. Het lukt gewoon niet meer. We botsen tegen de grenzen van ons federale model.'

'Wel, er is een keuze gemaakt', zegt Leterme nu in een interview met De Tijd. 'Dat heeft het voordeel van de duidelijkheid. Maar het is evenzeer duidelijk dat dit federaal de dingen niet zal vereenvoudigen. Zeker na alle verklaringen die al aan alle kanten zijn afgelegd. Ik ben een voorstander van het samenwerkingsfederalisme, maar dat is zoek.'

Federale formatie

Leterme voorspelt problemen voor de federale formatie. 'Voor de federale onderhandelingen zal het bijzonder moeilijk worden. Partijen hebben posities ingenomen die niet zomaar te verzoenen zijn.'

Ik vertrouw op Wouter Beke en Hilde Crevits. Ze zullen goed onderhandelen en een goed resultaat boeken. Yves Leterme Ex-premier

'Enerzijds hamert de N-A op een confederalisme dat blijkbaar verder moet gaan dan wat er vandaag is. Anderzijds wil de PS onder geen enkele voorwaarde spreken over welke vorm van staatshervorming dan ook. In dat dossier een vergelijk vinden is moeilijk. Maar uiteindelijk zal er federaal ook beweging moeten komen.'

Leterme blijft voorzichtig over de aankondiging van de Zweedse coalitie en de deelname van de CD&V daaraan. 'Er is nu een keuze gemaakt. Het is nu zaak voor de partij om duidelijk herkenbare punten te realiseren. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat partijen als de Open VLD en de CD&V bestuurspartijen zijn en dat het beter is mee te besturen dan in de oppositie te zitten.'

Goed compromis

De startnota van formateur Bart De Wever (N-VA) heeft Leterme nog niet gelezen. Hij wil dan ook niet oordelen of het uitgangspunt van de onderhandelingen te rechts is voor de CD&V.