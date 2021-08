‘Ze mogen de vaccinbus hier op de speelplaats parkeren’

Als de schoolpoorten woensdag weer openzwaaien zullen veel coronaregels niet langer gelden. Door de lage vaccinatiegraad moeten alleen in Brussel leerlingen nog zeker tot eind september overal een mondkapje op. Hoe pakken de scholen coronajaar 2.0 aan? ‘Vaccineren op school? Hoe sneller hoe liever.’

Een lokaal volgestouwd met stapels papier, leerkrachten die af en aan lopen, de directeur die druk rondbelt: het is woensdag en al een eind in de namiddag, maar de bedrijvigheid in het GO!-Atheneum Unesco is nog niet gaan liggen. Over exact een week ontvangt de school - in het hart van de Brusselse gemeente Koekelberg en op een steenworp van de Basiliek - opnieuw honderden leerlingen voor zowel kleuter-, basis- als middelbaar onderwijs.

‘Ik zou het niet erg vinden mocht het weer 30 juni zijn’, lacht schooldirecteur Pieter Buggenhout, een Aalstenaar die al jaren in de hoofdstad woont. In het ruime en fel verluchte kantoor waarin hij ons ontvangt, legt hij de laatste hand aan de voorbereidingen voor 1 september. ‘Het is druk, maar we hebben allemaal zin om er weer in te vliegen. Iedereen snakt naar een zo normaal mogelijk jaar.’

Op die normaliteit wordt het mogelijk nog een tijdje wachten, want 1 september zal er in de Brusselse scholen verdacht veel uitzien als 30 juni. Minstens tot eind september gelden nog altijd dezelfde coronaregels als vorig schooljaar, met onder meer een algemene mondmaskerplicht in het middelbaar en de hoogste graad van het lager onderwijs.

De vaccinatiegraad in het Hoofdstedelijk Gewest laat een vrijere terugkeer zoals in Vlaanderen en in mindere mate Wallonië voorlopig niet toe. De mediaan van het aantal volledig gevaccineerden vanaf 12 jaar in alle Brusselse gemeenten bedraagt amper 57,2 procent (zie grafiek onderaan). In Vlaanderen is dat 87,9 procent, in Wallonië 76,9. Dat blijkt uit berekeningen van De Tijd op basis van gegevens van Sciensano.

Mensen verplichten zich te laten vaccineren of testen, daar begin ik niet aan en dat is ook de taak niet van een school. Pieter Buggenhout Directeur GO!-Atheneum Koekelberg

Als we die cijfers uitkristalliseren voor 12- tot 17-jarigen is het verschil tussen de gewesten nog frappanter. Van die groep is in Brussel 12 procent twee keer geprikt, bijna vier keer minder dan in Vlaanderen (46%). Ter illustratie: de gemeente Koekelberg heeft 7,8 procent van zijn 12- tot 17-jarigen dubbel gevaccineerd, de gemeente Aalter liefst 67,4 procent.

De viruscirculatie blijft ook hoger in Brussel. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners bedroeg er de afgelopen week 42,1. In Vlaanderen was dat 15,7. De positiveitsratio ligt met 7 procent ook hoger dan in Vlaanderen (4,2%) en boven de drempel van 5 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie vooropstelt. De impact van de heropening van de scholen en de toename van sociale contacten op de epidemie valt evenwel moeilijk te voorspellen.

Koekelberg ligt geprangd tussen Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem, het kransje gemeenten met de laagste vaccinatiegraad in ons land. ‘De helft van onze leerlingen woont binnen een straal van anderhalve kilometer rond de school’, zegt Pieter Buggenhout. ‘De schoolbevolking is zoals die van Brussel: superdivers. Ik vertrouw erop dat leerlingen die net uit een rode zone komen zich aan de regels houden. Velen zijn vorig jaar trouwens niet op vakantie gegaan. En alle leerkrachten zeggen dat ze gevaccineerd zijn. Mensen verplichten zich te laten vaccineren of testen, daar begin ik niet aan en dat is ook de taak niet van een school.’

Buggenhout onderschrijft wel de oproep om de vaccinatie van tieners op school te organiseren. ‘Hoe sneller, hoe liever. Ze mogen de vaccinbus hier gerust op de speelplaats komen parkeren. Het gebeurt trouwens al voor andere vaccinaties zoals tegen de mazelen. Het enige wat we nodig hebben, is geschoold personeel om de prik te zetten.’

Brussels minister van Nederlandstalig Onderwijs Sven Gatz (Open VLD) sprak vrijdag over de ambitie om via de scholen in Brussel leerlingen en ouders ertoe aan te zetten zich te laten vaccineren. Leerlingen en ouders zouden naar een vaccinatiecentrum begeleid worden of er kunnen vaccinatieteams ter plaatse komen.

Hoe het ook gebeurt, Buggenhout hoopt zijn atheneum snel uit het steriele coronacarcan te halen. ‘Vorig schooljaar was heel lastig. Iedereen deed zijn stinkende best, maar door de afstand hebben we er weinig plezier aan beleefd. De switch naar digitaal onderwijs was voor veel leerlingen een struikbelblok, waardoor we sommigen kwijtraakten. Ik schat dat we vorig jaar een uitval tussen 6 en 10 procent gekend hebben. Die wijt ik bijna volledig aan corona.’

Ik schat dat we vorig jaar een uitval tussen 6 en 10 procent gekend hebben. Die wijt ik bijna volledig aan corona. Pieter Buggenhout Directeur GO!-Atheneum Koekelberg