Zes maanden extra tijd om Vlaamse fiscale regularisatie op orde te krijgen

Vlamingen kunnen tot 31 december niet-aangegeven inkomsten uit erf- en registratiebelastingen aangeven. Wie een dossier opstart, krijgt zes maanden extra tijd om zijn aangifte op orde te krijgen.

Vlamingen die geen erf- of registratiebelasting op een erfenis of een schenking hebben betaald en die inbreuk willen rechtzetten, kunnen dat nog tot eind dit jaar bij de Vlaamse Belastingdienst. Het moet gaan over inbreuken die dateren van voor 1 augustus 2016, waarop een speciaal tarief moet worden betaald.

'Wie 'vergeten' is belastingen te betalen op een erfenis of op een onderhandse schenking waarvan de schenker binnen de drie jaar overleed, heeft nog tot 31 december 2020 om met de fiscus in het reine te komen. Tegen dan moeten alle aanvragen binnen zijn', zegt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). Nadien is het definitief gedaan met de Vlaamse fiscale regularisatie.

Uitstel voor corona

Wel geeft Diependaele zes maanden uitstel om het dossier op orde te krijgen. 'In de dossiers die nu naar boven komen en waarvoor men alsnog een regularisatie wenst, blijken heel dikwijls buitenlandse (onroerende) goederen te zitten. Door de coronacrisis is het vaak moeilijk buitenlandse autoriteiten te bereiken.'

Wie nu nog geen regularisatie aanvroeg, is echt hardleers. Dit is dan ook hun laatste kans om hun ziel nog te zuiveren. Matthias Diependaele Vlaams minister van Financiën

Voor wie in zo'n situatie zit, is een oplossing uitgewerkt. Wie tegen 31 december niet over alle nodige documenten beschikt, mag voorlopig een dossier van 1 euro indienen. De voorwaarde is wel dat de aanvrager het correcte bedrag binnen de zes maanden doorgeeft.