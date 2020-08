Zeven op de tien bedrijven verliezen omzet door corona

Kleine ondernemingen

84 procent van de exporteurs acht een herstel niet meer mogelijk dit jaar. 24 procent denkt dat de export pas in 2022 of later hersteld zal zijn. ‘De blijvende onzekerheid over volgende besmettingsgolven en de zwaar getroffen exportmarkt maken dat we de hoop op een snel en volledig herstel in 2021 jammer genoeg moeten opbergen’, zegt Maertens.