Ziekenhuizen willen verplichte coronapas

De Vlaamse zorgkoepels roepen op de coronapas verplicht te maken voor op bezoek gaat in een ziekenhuis of woon-zorgcentrum.

In welke mate wordt een Covid Safe Ticket een toegangsticket tot het rijk der vrijheid? Het wordt een van de belangrijke vragen voor het coronabeleid dit najaar. Op dit moment moet je alleen zo'n coronapas voorleggen als je op reis gaat of een evenement bij woont.

De federale regering en de deelstaten beslisten vorige week dat het gebruik van de coronapas ook breder kan worden uitgebreid. Zo is Brussel van plan het document te vragen voor wie op café, restaurant of op bezoek in het ziekenhuis gaat.

In Vlaanderen is er in de regering niet veel appetijt voor zo'n algemene regel, maar ligt wél de vraag op tafel om de pas te vragen aan wie op bezoek gaat in een ziekenhuis of woonzorgcentrum. 'Zo bouwen we extra veiligheid in, want we vrezen dat de uitbraken de komende maanden erger zullen worden', zegt Margot Cloet van zorgkoepel Zorgnet-Icuro maandag in De Morgen.

Vier uitbraken

Vaccins beschermen, maar doen dat niet voor honderd procent. Vooral wie al ziek is of oud is, loopt risico. Deze zomer stierven zeven gevaccineerde bewoners van een woonzorgcentrum in Zaventem. In Vlaanderen zijn er op dit moment vier andere uitbraken.

Ook het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk is voorstander van de coronapas, maar dan alleen in de woonzorgcentra of ziekenhuizen waar de directie het nodig acht.