'Ziekenhuizen zitten volledig op limiet'

Er waren donderdag nog 82 bedden op intensieve zorg vrij in alle ziekenhuizen van het land. Dat stelt Marcel Van Der Auwera, lid van de expertengroep die de gezondheidscrisis in onze ziekenhuizen helpt managen.

'Een coronapatiënt die zich ziek meldde in het ziekenhuis Sint-Jan in Brussel is uiteindelijk opgenomen in Sint-Jan Brugge. Een andere patiënt die opgenomen is in Charleroi, belandde uiteindelijk op intensieve zorg in Sankt-Vith.'

Marcel Van Der Auwera schetst geen fraai beeld van de huidige toestand in de Belgische ziekenhuizen. Ondanks de paaspauze blijft het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op hoog plateau hangen (3.032), net als het aantal ingenomen bedden op intensieve zorg (930).

Ziekenhuis-update vlak voor Overlegcomité

Op de persconferentie van de overheid over het coronavirus - op dinsdag en vrijdag - waren virologen Steven Van Gucht en Yves Van Laethem opmerkelijk afwezig. Ook geen klassieke update van de coronacijfers. Ze werden vervangen door topambtenaar Marcel Van Der Auwera, lid van het comité hospital & transport surge capacity (HTSC). Dat is de experten-werkgroep die de crisis in de ziekenhuizen monitort en managet.

De ziekenhuis-update komt er uren voor een nieuw overlegcomité tussen federale en regionale topministers over de corona-maatregelen. Er is consensus dat de horeca-terrassen vanaf 8 mei open kunnen, maar er is politieke frictie over de eventsector. Die dringt aan om snel grotere groepen toe laten, zowel binnen als buiten. Daarin krijgen ze steun van sommige ministers, maar de virologen zien dat niet zitten.

'De beelden van de toestand in de Italiaanse ziekenhuizen staan op ons netvlies gebrand. Wij doen sinds meer dan een jaar ons uiterste best om zulke beelden in België te voorkomen. Maar helaas zijn wij vandaag niet ver af van dergelijke scenario's in onze ziekenhuizen', aldus Marcel Van Der Auwera.

Op 128 ziekenhuissites over heel het land zijn er 2.000 bedden op intensieve zorg. In normale tijden zijn er daarvan gemiddeld 1.500 bezet. Gezien de hoge druk door coronapatiënten waren er donderdag van die 2.000 bedden nog 82 vacant. Voor brandwonden zijn er 2 bedden voor volwassenen en 2 voor kinderen.

België heeft - zoals bij een vorige piek in oktober vorig jaar - van Duitsland groen licht gekregen om patiënten naar daar te sturen.

Deze week was er ook een zware brand in Anderlecht waardoor het puzzelen was op intensieve zorg. Het gevolg is dat niet elk ziekenhuis nog bedden op overschot heeft. Van Der Auwera gaf aan dat België - zoals bij een vorige piek in oktober vorig jaar - weer van Duitsland groen licht kreeg om patiënten naar daar te sturen.

Uitstel niet-covidzorg

Van Der Auwera schetste dat in de eerste golf alle niet-covidzorg is uitgesteld. 'Tijdens de tweede en de derde golf hebben we zo lang mogelijk de zorg voor de andere patiënten proberen te garanderen. Vanaf september-oktober 2020, toen er bij het begin van de tweede golf meer dan 300 covidpatiënten op de intensieve zorg terecht kwam, is de niet-covidzorg - willen of niet - geleidelijk beginnen afnemen.'

'Tussen de tweede en de derde golf bleef de druk van patiënten op intensieve zorg heel hoog. Het normale niveau van zorg voor niet-covidpatiënten is niet gehaald. Sinds die periode stellen wij zorg voor andere patiënten uit.'

'Begin crisis hebben wij 800 extra bedden intensieve zorg kunnen openen (van 2.000 naar 2.800 dus). Vandaag moeten wij vaststellen, door de uitputtingsslag waar wij doorgegaan zijn, dat we nog maximaal 260 extra bedden kunnen openen.'

Door de aanhoudende druk is het personeel volgens Van Der Auwera uitgeput. 'Sinds oktober wordt het personeel gevraagd aan 110 procent van hun normale prestatieniveau te werken. Bovendien zien we dat onze intensieve zorgen op 3 momenten in deze crisis onder stress gezet zijn geweest: een periode waarbij er meer dan 30 procent meer activiteit was op de diensten en waarbij er aan het personeel gevraagd werd om aan 130 procent van de normale capaciteit te werken.'

'Het gaat om 11 dagen in april 2020, 29 dagen in november 2020 en vandaag, sinds eind maart, zitten we opnieuw aan 29 dagen. Maar de teller staat niet stil. De voorspellingen zijn dat we nog twee à drie weken op dit stressniveau zullen moeten doorwerken.'