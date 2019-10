Zo ziet de nieuwe Vlaamse regering er uit

N-VA

De N-VA levert met Zuhal Demir de minister van Omgeving en Energie . Zij komt over van het federaal niveau en vertegenwoordigt zo Limburg in de Vlaamse regering.

Partijvoorzitter Bart De Wever koos er uiteindelijk voor een ministerportefeuille op te geven in ruil voor het voorzitterschap van het parlement. De partij had weinig interesse om een minister uit Brussel te leveren, wat verplicht is in de Vlaamse regering. Voormalig minister-president Liesbeth Homans wordt voorzitter van het Vlaams Parlement.