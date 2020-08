Zoektocht naar online zelfhulp toegenomen tijdens lockdown

Veel mensen zochten tussen maart en mei zelfhulp voor mentale problemen via online tools van de Vlaamse overheid. In die periode schommelde het aantal unieke gebruikers voor depressiehulp.be tussen 13.000 en 17.000. Tijdens dezelfde periode vorig jaar ging het om 12.000 à 14.000 gebruikers. Gemiddeld is er een stijging van 15 procent. Ook het aantal aanmeldingen voor het zelfhulpprogramma verdubbelde bijna, van 169 naar 318.

Therapieën on hold

Dat net in de lockdown meer mensen hulp zoeken, is niet onverwacht. De isolatie bezorgde veel mensen angstige en depressieve gevoelens. Ook werden veel therapieën tijdelijk stopgezet, wat de zoektocht naar digitale alternatieven verklaart.

'Met de stopzetting van ambulante hulpverlening tijdens de lockdown is het positief dat meer mensen hun weg vonden naar de online hulpverlening, maar deze cijfers blijven het topje van de ijsberg', zegt Van den Bossche. 'Vandaag blijven nog altijd veel hulpvragen onbeantwoord en zijn dringende investeringen in de geestelijke gezondheidszorg nodig. Zowel in online hulpverlening, als in veilige face-to-facehulp.'