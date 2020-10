Zoektocht naar opvolger Van den Brande start begin 2021

Het ziet er niet naar uit dat CD&V Luc Van den Brande laat vallen als voorzitter van de raad van bestuur van de VRT. Minister van Media Benjamin Dalle begint volgend jaar de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.

In het Vlaams Parlement roept de oppositie opnieuw om het ontslag van Luc Van den Brande (CD&V) als voorzitter van de raad van bestuur van de openbare omroep, nadat Elisabeth Meuleman (Groen), de voorzitster van de commissie Media, in De Standaard stampei heeft gemaakt over de getuigenissen van vier directieleden tegen Peter Claes, de voormalige directeur media en productie en de feitelijke nummer twee aan de Reyerslaan. Van den Brande was volgens Meuleman al langer op de hoogte van de mistoestanden in de VRT die in een recent auditrapport van Audit Vlaanderen aan het licht zijn gekomen. Hij heeft die onder de mat proberen te vegen, zoals al bleek uit een reconstructie van De Tijd.

Het is wel duidelijk dat er informatie en documenten weggehouden zijn van leden van de raad van bestuur. Bart Tommelein Vlaams Parlementslid

Ook vanuit de meerderheid wordt kritisch gereageerd. 'Luc Van den Brande zal zich donderdag goed moeten verantwoorden op de hoorzitting. Het is wel duidelijk dat informatie en documenten weggehouden zijn van leden van de raad van bestuur', zegt Vlaams Parlementslid Bart Tommelein (Open VLD).

'Een voorzitter die informatie voor de andere leden achterhoudt, kan nog moeilijk functioneren. Als hij geen duidelijke verklaring heeft voor zijn manier van handelen, moet hij de eer aan zichzelf houden. Het kan echt niet dat je zaken doelbewust verzwijgt. Dat heeft zware gevolgen.’

Auditrapport

Het mag dan al warm worden voor Van den Brande, toch ziet het er niet naar uit dat CD&V hem laat vallen. De getuigenissen geven aan dat Van den Brande al langer op de hoogte was van de mistoestanden, maar het klopt volgens CD&V niet dat hij er niets mee heeft aangevangen. 'Juist op basis van die klachten heeft Van den Brande beslist een auditrapport te laten uitvoeren, waaruit is gebleken dat er inderdaad nogal wat mistoestanden waren binnen de VRT', luidt het bij CD&V.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) blijft ook helemaal achter zijn eerdere beslissingen staan. Hij stuurde toenmalig VRT-CEO Paul Lembrechts de laan uit, nadat de raad van bestuur van de VRT unaniem had geoordeeld dat zijn rapport tegen Claes onvoldoende juridische grond had om die te ontslaan.

Na een mislukte bemiddelingspoging bleek dat Lembrechts en Claes niet meer konden samenwerken. Dat bevestigde Lembrechts ook aan Dalle, waarop die besliste de impasse te doorbreken en Lembrechts te ontslaan. Claes werd op non-actief gezet.

Afspraken

Van den Brande kan volgens Dalle niets worden verweten. Dat neemt niet weg dat de minister na de onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT - die uiterlijk tegen het kerstreces moeten worden afgerond - aan de zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor de raad van bestuur van de VRT wil beginnen.

Want het mandaat van Van den Brande loopt eind volgend jaar af. Er zijn daarover afspraken gemaakt. Benjamin Dalle Minister van Media

'We moeten daar op tijd over beginnen nadenken', zei Dalle aan De Tijd nog voor de heisa over Van den Brande opnieuw de kop opstak. 'Het mandaat van Van den Brande loopt eind volgend jaar af. Er zijn daarover afspraken gemaakt', bevestigt Dalle. Het mandaat van Van den Brande is eind vorig jaar verlengd, maar halverwege, na twee jaar, neemt de N-VA het voorzittersstokje over, bevestigen de coalitiepartners in de Vlaamse regering.

De politieke afspraak over Van den Brande past in een ruimer plaatje, luidt het nog. 'Voor heel wat raden van bestuur van Vlaamse overheidsbedrijven is zo'n regeling afgesproken. Kwestie van de continuïteit nog even te waarborgen en nieuwe mensen te laten inlopen', zegt een onderhandelaar.

Vooral op vraag van CD&V, die nog moest wennen aan haar nieuwe politieke gewicht, zijn in de Vlaamse regering afspraken gemaakt om enkele topmensen verlengingen te laten spelen. Tegelijk is al vastgelegd hoe die topfuncties volgens de nieuwe politieke krachtverhoudingen nadien worden verdeeld. Zo krijgt de N-VA het voorzitterschap van de VRT.

Stal uitmesten

Van den Brandes rol bij de VRT is dus na de onderhandelingen over de beheersovereenkomst uitgespeeld. Alle ogen zijn nu vooral gericht op de nieuwe CEO, Frederic Delaplace. Die moet niet alleen werk maken van het besparingstraject, waaraan de Vlaamse regering vasthoudt, hij moet ook de aanbevelingen van Audit Vlaanderen uitvoeren en 'de stal uitmesten', zoals bij de N-VA te horen is.