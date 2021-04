Zomerscholen krijgen wind in de zeilen

Een zomerschool in Haren, Brussel, in de zomer van 2020.

De budgetten stijgen, de ambitie van de regering eveneens, de onderwijskoepels scharen zich achter het idee en de vakbonden zijn niet tegen: zomerscholen krijgen de wind in de zeilen.

Scholen en lokale besturen kunnen vanaf maandag een aanvraag indienen om in juli en augustus een zomerschool te organiseren. De Vlaamse regering zette daarvoor vrijdag het licht op groen.

In zo’n zomerschool kunnen leerlingen van het lager of middelbaar onderwijs gedurende minstens tien dagen - of twintig halve dagen - onderwijs op maat krijgen, gecombineerd met sport en spel. De lokale besturen of de scholen zelf kunnen de organisatie op zich nemen. De bedoeling is de door de coronapandemie opgelopen leervertraging in te halen en de leermotivatie weer op peil te krijgen.

7.500 leerlingen Op 138 plaatsen in Vlaanderen werden vorige zomer 7.500 jongeren bereikt met zomerscholen.

Zomerscholen bestonden her en der al, maar namen pas vorige zomer een echte start na de eerste golf van het coronavirus. Op 138 plaatsen in Vlaanderen werden toen 7.500 jongeren bereikt. De Vlaamse regering verhoogt nu de ambitie én het budget: er is geld om 20.000 jongeren extra onderwijs te geven. Voor de organisatoren stijgen de budgetten van 25 euro per kind per dag naar 45 euro.

Het katholiek onderwijs zegt 'overwegend positieve ervaringen' te hebben van vorige zomer. Ook het Gemeenschapsonderwijs schaart zich achter de zomerscholen en ondersteunt ze. Beide merken wel op dat zomerscholen geen wondermiddel zijn en dat meer nodig is. Ook de vakbonden zijn voor, zolang leerkrachten maar niet verplicht worden deel te nemen.

Kortere zomervakantie

Begin deze week laaide nog eens het pleidooi op voor een veel radicalere optie in de strijd tegen leervertraging: een kortere zomervakantie. Dat voorstel haalde de politieke agenda niet omdat het probleem van het Vlaamse onderwijs op dit moment niet het gebrek aan lestijd is. Door de pandemie zijn sportdagen en uitstappen geannuleerd, waardoor meer les is gegeven dan anders. De uitdaging ligt in leermotivatie.

Bovendien is de duur van de zomervakantie een discussie die de grenzen van het onderwijs ver overschrijdt. Ook veel bedrijven enten er hun agenda op, jeugdbewegingen hebben kampen geboekt, en je zou misschien zelfs de festivalzomer moeten inkorten.

Eindtermen