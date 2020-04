Zomerscholen moeten leerachterstand beperken

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) werkt aan een scenario met zomerscholen. Dat heeft hij gezegd in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Voor de duidelijkheid: we gaan de zomerschool niet opleggen aan leerlingen en leerkrachten.

Weyts denkt aan gepensioneerde leerkrachten en studenten uit de lerarenopleiding die nu onvoldoende praktijkervaring krijgen omdat hun stages wegvallen. 'Ik denk dat daar wel vrijwilligers voor te vinden zijn. Voor de duidelijkheid: we gaan niets opleggen.'

Ondersteuning

De zomerscholen passen binnen een plan dat Weyts uitrolt om het postcoronatijdperk voor te bereiden. Een ander aspect daarvan is dat dit jaar geen schooldoorlichtingen meer doorgaan. De inspecteurs krijgen een andere rol de komende maanden: ze zullen aan scholen worden toegewezen als coaches.

Weyts meldde ook dat de besparingen op de pedagogische begeleidingsdiensten voor dit jaar worden teruggeschroefd, als de Vlaamse regering daarmee instemt. In de herfst werd bekend dat die diensten boven op de algemene besparing van 6 procent op alle subsidies in 2020 nog eens 650.000 euro zouden moeten inleveren. Aangezien ze nu volop helpen het afstandsonderwijs uit te rollen, is dat voornemen geschrapt.