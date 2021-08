Zomerscholen verdwijnen niet meer

De Vlaamse ministers van Onderwijs en Binnenlands Bestuur, Ben Weyts (N-VA) en Bart Somers (Open VLD), hebben tijdens een bezoek aan een zomerschool in Herent de zomerscholen een succes genoemd. De scholen mochten 11.000 leerlingen verwelkomen, tegenover 7.500 een jaar eerder. Beide ministers willen ook na de coronacrisis doorgaan met de zomerscholen.

De ministers gaven in Herent samen eerst een les rekenen aan leerlingen van het tweede leerjaar. Weyts, ook minister van Sport, volgde daarna samen met collega Somers een sportles met de leerlingen van het vierde leerjaar. Lessen combineren met sport en spel brengt een echte zomerkampsfeer, aldus Somers: 'Het is duidelijk dat de kinderen hier graag zijn, de zomerscholen hebben opnieuw fantastisch werk geleverd.'

De zomerscholen moeten niet eindigen met de coronacrisis, vinden beide ministers. Ze hopen ze te verankeren, zodat kinderen en jongeren met een leerachterstand in de zomer bijgespijkerd kunnen worden. 'Voor heel wat kwetsbare leerlingen maken zomerscholen het verschil', zei Weyts. Somers noemde ze 'echte kansenmachines'.

In Franstalig België begint het schooljaar vanaf 2022 vroeger, om leerachterstand tegen te gaan. De Vlaamse regering huiverde ervoor zo snel zo drastisch in te grijpen en ziet in de zomerscholen een geleidelijker manier om kinderen met leerachterstand bij te spijkeren.