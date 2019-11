Zonder extra opvang staan asielzoekers weer op straat

De federale opvangdienst Fedasil luidt de noodklok. De centra zitten overvol.

‘Nu al zetten we overal mobiele units - legertenten met een houten vloer - bij. Volgende week komt er ook opvang in caravans op een camping in het Waalse Theux. Maar als één piste in het water valt, kunnen we vanaf volgende week geen nieuwe asielzoekers meer opvangen.’

Mieke Candaele van de federale opvangdienst Fedasil luidt de noodklok. De brandstichting in een gepland asielcentrum in Bilzen, een verlies van 140 plaatsen, heeft de wijzer voorbij vijf voor twaalf geduwd. De centra - goed voor 25.000 plaatsen - zitten eivol. Fedasil: ‘We halen alles uit de kast, maar als het op is, hebben we geen alternatief.’

Mensen met een lopende asielaanvraag hebben recht op opvang. Maar als de centra van Fedasil volzet zijn, dan is het de overheidsdienst wettelijk toegestaan mensen te weigeren en ze door te sturen naar de OCMW’s van de lokale besturen. In de feiten belanden dan mensen op straat. ‘Ik ga ervan uit dat de regering er alles aan zal doen om dat te vermijden, zeker nu de winter voor de deur staat’, zegt Candaele.

Trauma

Asielzoekers op straat is het collectieve trauma van de Belgische politiek. Bij eerdere crisissen veroorzaakten beelden van slapende asielzoekers in de winterkou flinke beroering. Er was ook commotie over de hoge dwangsommen die rechters oplegden aan de Belgische staat zolang die mensen een plek in de opvang ontzegde.

Door slecht politiek management van de opvang moest de staat asielzoekers zelfs onderbrengen in hotels, tot groot onbegrip van de publieke opinie. Toenmalig en huidig minister van Migratie Maggie De Block (Open VLD) werd een politieke ster nadat ze die opvangcrisis had weten op te lossen.

Nieuwe dwangsommen door opvangtekort komen in het huidge explosieve antimigratieklimaat neer op een politieke horrorshow. Zeker nu Vlaams Belang sinds de verkiezingen op 26 mei de maat aangeeft in het migratie- en asieldebat.

Nieuwe piek

Fedasil schat dat het voor eind dit jaar 1.000 plaatsen moet vinden om de acuutste nood te lenigen. De crisis is een gevolg van lage uitstroom van asielzoekers uit de centra, door achterstand in de behandeling van hun dossiers, en een nieuwe piek in asielaanvragen. België telt dit jaar tot en met oktober ruim 23.000 asielaanvragen, bijna evenveel als in 2018. In oktober waren er liefst 3.000 aanvragen, het hoogste cijfer sinds de grote asielcrisis in 2015. Toen ging het om 5.000 tot 6.000 aanvragen per maand.

De context is helemaal anders nu. Over de asielcrisis raast een perfecte storm van oprukkend antimigratiesentiment en een machteloze federale regering. De asieldiensten klagen dat het beloofde extra personeel er maar niet komt en de bevoegde departementen Binnenlandse Zaken, Asiel en Migratie, en Defensie hangen als los zand aan elkaar. ‘In 2015 was er cruciale hulp van het leger. Won’t happen now’, luidt het.