Zonder klimaatplan geen Vlaamse subsidie meer

Bedrijven die geen plan hebben om minder CO2 uit te stoten, zullen niet langer aanspraak kunnen maken op Vlaamse subsidies, zegt minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

De Vlaamse regering gebruikt haar jaarlijks budget van 50 miljoen euro aan bedrijfssubsidies voortaan uitdrukkelijk om klimaatbeleid te voeren. Ooit dienden die subsidies - onder de naam ‘expansiesteun’ - om bedrijven in Vlaanderen te verankeren en te laten groeien. Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) stuurt die filosofie nu bij: ze moeten ook dienen om te vergroenen.

Bedrijven zonder ernstig klimaatplan verliezen hun recht op overheidssteun. ‘Het is het moment om dit te doen’, zegt Crevits. ‘De klimaatuitdaging is zo immens dat meer focus nodig is. Ook is het belangrijk meer lijn te krijgen in onze bedrijfssubsidies. We geven er veel. En het is elementair om aan de belastingbetaler uit te leggen waarom we dat doen.’

De essentie De Vlaamse regering geeft jaarlijks 50 miljoen euro strategische steun aan bedrijven.

Voortaan kunnen alleen ondernemingen die een klimaatplan voorleggen nog aanspraak maken op die subsidies.

De grote moeilijkheid in dat Vlaamse klimaatplan is de steun voor bedrijven als de staalreus ArcelorMittal, die zonder die steun wellicht niet meer in Vlaanderen zouden werken.

Crevits is nog zekerder van haar stuk na het koninklijk bezoek aan Denemarken deze week. ‘We waren er om te spreken over werk, maar iedereen begon over groene jobs. Ik vond dat opmerkelijk, omdat we er niet naar vroegen. Maar voor hen was het logisch, omdat duurzaamheid overal in zit.’

Terugvorderbare steun

Vlaanderen verleent jaarlijks 9 miljoen euro ecologiepremies aan bedrijven, 10 miljoen euro aan ‘strategische ecologiesteun’ en 31 miljoen euro aan ‘strategische transformatiesteun’. Al die subsidies kunnen voortaan alleen gaan naar bedrijven met klimaatplannen. Adviseurs van het ondernemersloket VLAIO zullen die plannen beoordelen op hun ernst.

Het is het moment om dit te doen. De klimaatuitdaging is zo immens dat meer focus nodig is. Hilde Crevits Vlaams minister van Economie

Ook in andere steunmaatregelen wil Crevits meer aandacht voor klimaat. Hetzelfde geldt voor het investeringsbeleid van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en Gimv. De eerste investeringsmaatschappij is volledig eigendom van de Vlaamse overheid, bij de tweede is Vlaanderen de hoofdaandeelhouder. Vorige week vrijdag besliste de Vlaamse regering al dat alle regeringen die de komende 30 jaar aantreden een groen transitieplan voor de industrie moeten voorleggen.

Door de bredere klimaatfocus krijgt ook de ecologiesteun een licht andere rol. Crevits wil er harder focussen op groene investeringen die zonder overheidssteun nooit zouden gebeuren. Dat doet ertoe, omdat door de technologische evolutie almaar meer klimaattechnologie sneller rendabel wordt.

In dezelfde logica wil ze vaker werken met terugvorderbare voorschotten. Een andere optie is dat bedrijven hun onderzoekssteun terugbetalen als die heeft geleid tot een succesvol commercieel product, zodat meer geld vrijkomt voor onderzoek.

Als economische subsidies worden verleend, moeten bij de Vlaamse overheid bovendien sneller alarmsignalen afgaan als het bedrijf in kwestie milieuregels heeft overtreden, zoals het Antwerpse 3M. Nu is VLAIO daar vaak niet van op de hoogte.

Grote angel

De grote angel in de plannen is dat de Vlaamse overheid nog altijd vervuilende bedrijven als de staalreus ArcelorMittal compenseert voor de rechten die ze moeten kopen om CO2 uit te stoten. ‘Dat is heel moeilijk voor ons’, erkent Crevits. ‘We kunnen die steun, die past in de EU-regels, nog niet stilleggen. Het is een van de belangrijke redenen waarom ArcelorMittal in Gent investeert. Er werken 6.000 mensen en het bedrijf is wel degelijk bezig met de klimaattransitie. De oplossing voor dat probleem is een Europese koolstoftaks aan de grens, zodat het concurrentienadeel met China verdwijnt, maar zoiets bestaat nog niet.’

Crevits wil wel nog een budget apart houden voor de zogenaamde superstrategische steun. Het gaat om dossiers waar de wereldconcurrentie groot is en Vlaanderen het verschil wil maken. Een voorbeeld is de duurzamere hoogoven van ArcelorMittal, waar het bedrijf dankzij Vlaamse en federale steun een miljard euro in investeert, of het Vlaamse distributiecentrum van Nike vanwaaruit de sportwarenreus heel Europa bedient.