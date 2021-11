Zorg en Gezondheid: 'Middelen tekort om alle zorgwekkende stoffen op te volgen'

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid mist na drie besparingsrondes de middelen of het personeel om alle zorgwekkende stoffen die beleidsaandacht vragen op te volgen zoals het hoort. Dat zei de topman in de PFOS-onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement.

'Het overstijgt onze mogelijkheden, laat ons daarin duidelijk zijn', zei Dirk Dewolf, de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, maandag in het Vlaams Parlement. Dat heeft een onderzoekscommissie opgericht naar de PFOS-vervuiling rond de site van het chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht. De parlementsleden wilden onder meer weten hoe het komt dat het Agentschap Zorg en Gezondheid pas begin juni van dit jaar op de hoogte was van de mogelijke problemen met PFOS-vervuiling in Zwijndrecht.

-36% minder personeel Drie opeenvolgende Vlaamse regeringen hebben besparingen opgelegd, waardoor het team milieugezondheidszorg van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid het met 36 procent minder personeelsleden moet doen.

Dewolf was, samen met de teamverantwoordelijke milieugezondheidszorg Bart Bautmans, scherp voor de manier waarop het agentschap moet werken. Drie opeenvolgende Vlaamse regeringen hebben besparingen opgelegd, waardoor het team milieugezondheidszorg binnen Zorg en Gezondheid het met 36 procent minder personeelsleden moet doen, stipte Dewolf aan.

Dat de besparingen vooral een impact hebben gehad op het team dat zich met milieugezondheidszorg moet bezighouden, is niet het gevolg van een doelgerichte strategie, zei Dewolf. Om aan de opgelegde personeelsafbouw te voldoen verving het agentschap mensen die met pensioen gingen of vrijwillig vertrokken niet. 'Die zaken zaten geculmineerd in dat team', klonk het. 'De aderlating was groot.'

Dat de meesten in de afgelopen twee jaar voornamelijk nodig waren in de bestrijding van de coronapandemie zette de zaken helemaal op scherp. Het team dat zich specifiek moet bezighouden met risicoanalyse telt op dit moment anderhalf voltijds personeelslid, vulde Bautmans aan. 'Die waren voornamelijk met covid en legionella bezig. De risicoanalyse ligt eigenlijk al twee jaar plat.'

Standaardadviezen

De besparingsrondes hebben er onder meer toe geleid dat bepaalde taken niet meer gebeurden. Daarbij horen ook de stelselmatige adviezen van het Agentschap Zorg en Gezondheid bij de aflevering van milieuvergunningen voor inrichtingen met een rubriek 'G', wat betekent dat er een effect is op de gezondheid. Door de beperkte mankracht werden dat standaardadviezen, waarna in 2015 beslist werd om er volledig mee te stoppen en over te gaan tot stilzwijgende goedkeuringen, legde Dewolf uit. 'Daar is nu verwondering over, maar dat is dus het gevolg van een strategie die we noodgedwongen hebben uitgewerkt.'

Tal van zorgwekkende stoffen vragen beleidsaandacht, maar dat overstijgt onze mogelijkheden, laat ons daarin duidelijk zijn. Dirk Dewolf Administrateur-generaal Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Het agentschap gaf toe dat het andere mogelijke bedreigingen niet of onvoldoende van nabij kan opvolgen. 'Deze Commissie had evengoed over broomhoudende vlamvertragers kunnen gaan, ik zou niet weten waar die geproduceerd worden. Er zijn tal van zorgwekkende stoffen die beleidsaandacht vragen, maar dat overstijgt onze mogelijkheden, laat ons daarin duidelijk zijn', zei Dewolf.

Maar de administrateur-generaal vraagt zich ook af of dat de bedoeling moet zijn. 'Is het de kerntaak van een overheid om met de dweil achter de chemische industrie aan te lopen? Ik zou durven stellen dat de industrie er zelf over moet waken dat er niets meer te dweilen valt.'