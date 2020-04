Zorgen over heropstart scholen

Bij de geleidelijke herstart van de scholen dreigt de duivel in de vele details te zitten.

Hoe kunnen de scholen in mei weer open gaan? De onderwijskoepels, -vakbonden, -administratie en het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zitten dinsdag samen om het antwoord te zoeken op die vraag. En hoe gedetailleerder de vragen komen, hoe lastiger de antwoorden.

Dat komt omdat de draaiboeken, die voor de scholen zijn opgemaakt, gebaseerd zijn op de klassieke voorschriften en afstand houden, mondmaskers, handhygiëne. Alleen is dat in een school lastiger dan elders.

Kinderen

Dat komt in de eerste plaats omdat het over kinderen gaat. Hoe ga je bijvoorbeeld verhinderen dat jonge kinderen voetballen of tikkertje spelen, waarbij ze elkaar toch aanraken? Hoe gaan de ouders, die allemaal tegelijk hun kind komen afhalen, anderhalve meter afstand kunnen houden aan de schoolpoort?

Een tweede probleem is dat in de scholen de gevolgen van veel corona-maatregelen samen komen. Grootouders, de kwetsbaarste groep voor het virus, mogen hun kleinkinderen niet naar school brengen of afhalen. Van de ouders wordt verwacht dat ze zich voorbereiden om weer buitenshuis te gaan werken zodat de economie kan herstarten. En om een tweede golf besmettingen te voorkomen, kunnen de scholen maar geleidelijk herstarten.

Tegelijk

Dat maakt dat straks op school drie dringen tegelijk moeten doen: les geven aan wie naar school mag, afstandsonderwijs geven aan wie nog thuis moet blijven en opvang organiseren voor de kinderen van ouders die weer gaan werken.

De vraag is hoe dat allemaal tegelijk kan. Sommige ouders zullen moeten tegelijk gaan werken en verwacht worden te pre-teachen.

Maar ook op school wordt het niet eenvoudig. De vakbonden willen dat er niet wordt getornd aan de veiligheidsmaatregelen die de overheid oplegt. Maar de onderwijskoepels vragen zich dan weer af of het echt nodig is een klas van 21 leerlingen in drie groepen op te splitsen, omdat de nationale veiligheidsraad lessen voor maximaal tien leerlingen oplegt.

Lokalen en leerkrachten

Dat laatste creëert namelijk praktische problemen. Niet overal zijn er voldoende leerkrachten en opvangruimte om les te geven aan klassen van maximaal tien leerlingen. In sommige gemeenten zijn daarom andere ruimtes voorzien voor opvang. En sp.a suggereerde al n leerkrachtleraren in opleiding in te schakelen.

Geld