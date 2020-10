Zorgsectoren wisselen personeel uit om ziekenhuizen te ontlasten

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de uitwisseling van personeel tussen de zorgsectoren. Het personeel uit sectoren met een geringe impact van het virus, zoals de jeugdhulp of kinderopvang, kan ingeschakeld worden in de ziekenhuizen en woon-zorgcentra.

Eventsector

De vakbonden en werkgeversorganisaties voerden het systeem al in tijdens de eerste golf. 'Dat hoeft toen vrij goed gewerkt. Nu proberen we de gewone zorg te laten doorgaan, waardoor het een stuk moeilijker is beschikbaar personeel te vinden', zegt Johan Van Eeghem, federaal secretaris bij het BBTK.

Gedelegeerd bestuurder bij Zorgnet-Icuro Margot Cloet stelde vorige week voor mensen in tijdelijke werkloosheid of uit de getroffen eventsector in te zetten in de zorgsector. 'Niet voor zorgtaken, maar om bedden op te maken, ruimtes te ontsmetten of patiënten en bewoners te vervoeren. Zo kunnen we taken van zorgkundigen doorgeven aan mensen die het gewend zijn logistieke processen uit te voeren', zegt Cloet.