Zwarte lijst voor sociale huurders op komst

De vrederechter kan een huurder uit zijn huis zetten als die de huur niet betaalt, veel overlast veroorzaakt of de woning ernstig beschadigt. Als dat gebeurt, komt dat voortaan drie jaar in het centraal inschrijvingsregister te staan, dat verhurende woonmaatschappijen kunnen raadplegen. 'In het verleden was het mogelijk dat de huurders die hun contract beëindigd zagen zich de volgende dag alweer konden registreren voor een nieuwe woning', zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).