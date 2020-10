Achterhoedegevecht tegen MR-voorzitter Bouchez

Het hachje van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is gered, maar Denis Ducarme en Christine Defraigne gaan nog eens in de aanval. Ze klagen aan dat Bouchez facturen uit de campagne voor het voorzitterschap deels heeft laten betalen door de partij.

Terwijl politieke zwaargewichten, zoals Waals minister van Financiën en Begroting Jean-Luc Crucke, dinsdag hun kar al aan het keren waren en bij de Franstalige openbare omroep RTBF de loftrompet afstaken over Bouchez, openden twee opposanten die in 2019 tegenkandidaten van Bouchez waren in de voorzittersrace bij de Franstalige liberalen, een nieuw front tegen de voorzitter.

Denis Ducarme, die zijn ministerpost in de federale regering kwijt is, en gewezen Senaatsvoorzitster Christine Defraigne lieten weten klacht te willen indienen bij het arbitragecomité van de Mouvement Réformateur (MR) over facturen uit de verkiezingscampagne in 2019 voor het voorzitterschap die Bouchez zou hebben laten betalen door de partij.

Volgens de Franstalige media gaat het over de terugbetaling van een onkostenvergoeding van 300,51 euro voor de campagne, waaronder het huren van een zaaltje. Voorts gaat het om een bedrag van 819 euro voor het drukken van een verkiezingsbrochure op 3.000 exemplaren. Toen Bouchez het had gehaald en voorzitter was, zou hij die facturen hebben laten betalen door de vzw GAL die de financiën van de partij regelt.

Geen vuiltje aan de lucht

Volgens Bouchez, die weer blaakt van zelfvertrouwen, is er geen vuiltje aan de lucht. Hij beweert dat hij die facturen nadien uit eigen zak heeft terugbetaald aan de vzw GAL. 'Die bedragen zijn nadien van mijn wedde afgetrokken', beweert Bouchez. En hij benadrukt dat hij in de partij totale transparantie heeft geboden over al zijn inkomsten. 'Ik heb alle regels gerespecteerd. Ze zijn op de hoogte van alles. Ik bied totale transparantie. Wat is het probleem dan?'

De voorzitter van de MR lag de voorbije dagen zwaar onder vuur, omdat hij bij de aanduiding van de ministers op zere tenen had getrapt. Het ongenoegen over de voorzitter gutste plots naar buiten. Alle partijbonzen kwamen maandagavond samen om zich te beraden over het lot van Bouchez. De uitkomst is dat er in de MR een zogenaamde G11 wordt geïnstalleerd, om de impulsieve en bijwijlen onstuimige voorzitter te 'omkaderen'.