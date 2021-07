Blunderde Waalse overheid bij aanpak watervloed?

Er rijzen steeds meer vragen over de manier waarop de Waalse overheid heeft gereageerd op het noodweer van 14 en 15 juli. Meerdere zaken doen de wenkbrauwen fronsen: de late opening van het stuwmeer in Eupen, genegeerde waarschuwingen van Europese specialisten en een slome reactie van het Waals Gewestelijk Crisiscentrum.

Een eerste heikel punt is het beheer van het stuwmeer in Eupen. De discussie draait rond de vraag of de Directie Waterwegen van de Service Public de Wallonie (SPW) niet al in het begin van vorige week had moeten beslissen om de sluizen van het stuwmeer te openen. Engie Electrabel, dat de stuwmeren van Robertville en Bütgenbach uitbaat als waterkrachtcentrale, had die wel preventief opengezet.

De essentie De Waalse overheid heeft meerdere pertinente vragen te beantwoorden over de aanpak van de overstromingen.

Waarom werden de sluizen van het stuwmeer van Eupen niet preventief geopend?

Wat werd gedaan met de waarschuwingen van het Europese waarschuwingssysteem EFAS?

Waarom heeft het Waals Gewestelijk Crisiscentrum zolang gewacht alvorens alarm te slagen?

‘Nee’, antwoordde dinsdag de Waalse minister van Klimaat, Infrastructuur, Energie en Mobiliteit, Philippe Henry (Ecolo). Dat zou de benedenstad van Eupen onder water hebben gezet. Bovendien kon de hoeveelheid regen zoals die was voorspeld door het KMI worden opgevangen. Maar de realiteit draaide anders uit: er viel veel meer regen dan verwacht en het stuwmeer raakte verzadigd. Daardoor was het nodig om in de nacht van woensdag op donderdag tot 150 kubieke meter per seconde te laten wegstromen, wat de catastrofe nog verergerd heeft.

12 juli: Europa waarschuwt Wallonië

Een tweede pertinente vraag betreft de waarschuwingen van het EFAS (European Flood Awareness System). Dat maakt voorspellingen over grote Europese waterlopen en signaleert wanneer overstromingen dreigen. Werden die waarschuwingen voldoende ernstig genomen?

Volgens een bron bij de Europese Commissie ontving de Belgische overheid een eerste melding over het Maasbekken op maandag 12 juli. Tussen 10 en 14 juli heeft het EFAS 25 waarschuwingen over de Rijn en de Maas uitgestuurd. Al die gegevens zijn bij de SPW beland, die - als EFAS-partner - bovendien veel gedetailleerdere informatie ontvangt over verwachte overstromingen. Wat de SPW daarmee heeft gedaan, is voorlopig een raadsel.

14 juli: rood alarm om 06.04 uur

Volgende vraag: heeft het Waals Gewestelijk Crisiscentrum snel genoeg gereageerd?

De SPW heeft woensdagochtend om 06.04 uur een alarmbericht verstuurd naar het crisiscentrum. Gezien de buitensporige regenval werd meteen overgegaan naar ‘rood alarm’. De boodschap was duidelijk: meerdere waterlopen konden buiten hun oevers treden. Toch heeft het crisiscentrum die waarschuwing genegeerd. Het duurde tot 14.16 uur voor het gemeentebestuur van Limbourg, aan de Vesder, beval om elf straten preventief te evacueren. Andere gemeenten volgden.

Op dat moment had de forse regenval al enorme schade aangericht. In de nacht van dinsdag op woensdag stroomde het water het centrum van Thimister binnen. Woensdagochtend waren Theux en Spa aan de beurt. Pepinster stond blank. In de loop van de dag reikten de problemen tot in Verviers.

Werden de juiste beslissingen genomen en beschikten we over de noodzakelijke informatie? De geteisterden hebben het recht op een antwoord. Philippe Henry Waals minister van Klimaat, Infrastructuur, Energie en Mobiliteit

Vrijdag bedroeg het officiële dodental 37. Nog zes mensen worden vermist. Hadden die trieste cijfers lager gelegen als er beter was omgesprongen met de beschikbare informatie, en als andere beslissingen waren genomen? Het is nog te vroeg om daarover uitsluitsel te geven. Wel is het zeker dat een aantal vragen nog op een antwoord wacht.

Onafhankelijke doorlichting

Zowel het Waals Gewestelijk Crisiscentrum als de SPW hult zich in stilzwijgen, dat laatste op bevel van het kabinet van Henry. Uitgerekend die minister stuurde donderdagnamiddag een persbericht uit waarin hij zei open kaart te willen spelen.