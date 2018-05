Borsus: 'Wallonië loopt achter op Vlaanderen'

Voor het eerst in dertig jaar telt Wallonië minder dan 200.000 werkzoekenden. Maar daarmee doet de regio het nog altijd stukken minder goed dan Vlaanderen.

Hoe staat Wallonië er economisch voor? Daarop wil Waals minister-president Willy Borsus (MR) vandaag in het Waals Parlement een antwoord formuleren. En hij maakt er geen goednieuwsshow van. Heel wat indicatoren blijven heel zorgwekkend.'

Maar eerst het goede nieuws. Voor het eerst in dertig jaar telt Wallonië minder dan 200.000 werkzoekenden. Het waren er in april exact 198.279.

Daarmee ligt de werkloosheidsgraad wel nog twee keer zo hoog als in Vlaanderen, geeft Borsus toe. Wallonië kijkt aan tegen een werkloosheidsgraad van bijna 10 procent, in Vlaanderen is dat 4,4 procent.

Kloof

Wat zorgen baart, is dat de kloof met Vlaanderen de voorbije tien jaar niet is verkleind. Tussen 2008 en 2018 is de werkgelegenheid in Vlaanderen met 7,6 procent toegenomen, tegenover 6 procent in Wallonië. Daarmee is die laatste regio de slechtste leerling van de klas. Brussel deed het net iets beter, met een toename van 6,25 procent. 'Dat is meer dan verontrustend', aldus Borsus.

Bovendien bedraagt de werkzaamheidsgraad in Wallonië amper 63,2 procent, wat ver onder het Europese streefdoel van 73,2 procent tegen 2020 ligt. In Vlaanderen bedroeg de werkzaamheidsgraad 73 procent in 2017.

En ook al mikt Borsus vooral op de creatie van jobs in de privésector, de meeste nieuwe banen worden nog altijd in de publieke sector gecreëerd, met name in de administratie en het onderwijs. Opnieuw is het verschil met Vlaanderen groot. 'We moeten de privésector in Wallonië stimuleren om jobs te scheppen', aldus Borsus.