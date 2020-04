Consultant McKinsey betaalt 7 miljoen terug aan Luikse groep Nethys

De consultant McKinsey betaalt miljoenen terug aan de Luikse intercommunale groep Nethys omdat een deel van zijn geleverde werk ‘niet aan de normen voldeed'.

Nethys, dat gecontroleerd wordt door diverse gemeenten uit het Luikse, is een holding die diverse grote bedrijven bezit met activiteiten in Wallonië. Het bedrijf kwam vorig jaar in opspraak toen bleek dat het vorige management, onder leiding van de PS-zakenman Stéphane Moreau, de verkoop van drie filialen had geregeld zonder dat de publieke aandeelhouders daarvan op de hoogte waren gebracht. Het ging om de kabelmaatschappij Voo, het windparkbedrijf Elicio en de IT-groep Win.

Bovendien bleek dat Elicio en Win zouden worden overgenomen door vennootschappen waarin Nethys-bestuurder François Fornieri en Moreau zelf de hand hadden. De prijs waarover ze met zichzelf onderhandeld hadden, was volgens meerdere waarnemers onrealistisch laag. Moreau zwaaide evenwel met een studie van McKinsey die de waardering moest bevestigen.

Audit

De Waalse politiek greep grondig in toen het schandaal aan het licht kwam. Moreau en andere toplui werden de laan uitgestuurd en het nieuwe management probeerde ook een deel van de vergoeding te recupereren die aan McKinsey betaald was. Met succes, blijkt nu. De consultant betaalt 7 miljoen terug (8,5 miljoen met btw erbij), wat 30 procent is van de 23,5 miljoen euro die hij de voorbije vijf jaar van Nethys heeft ontvangen.

Zo’n schikking is vrij uitzonderlijk, en het bijbehorende mea culpa van McKinsey is dat nog meer. ‘Als onderdeel van onze relatie met Nethys hebben we beslist door een ​​advocaat een audit te laten uitvoeren van het werk dat we voor Nethys hebben uitgevoerd. Die audit toonde aan dat het werk van Mckinsey niet voldeed aan onze normen’, zegt Frédéric Vandenberghe, managing partner van Mckinsey Belux.

Nethys verbindt zich ertoe geen verdere rechtszaken te voeren tegen McKinsey. De schikking heeft evenwel geen impact op een eventuele strafrechtelijke vervolging. Ook de vennoot van McKinsey die het dossier-Nethys beheerde, en die intussen de consultant heeft verlaten, wordt door het akkoord niet gedekt.

Symbolische euro

De waardering van activa door McKinsey deed van bij het begin heel wat kenners de wenkbrauwen fronsen. Vooral het feit dat geen waardering werd gemaakt door een gespecialiseerde zakenbankier was hoogst ongewoon.

Op het windparkbedrijf Elicio werd een waarde van één symbolische euro geplakt, waarbij volgens kenners geen rekening werd gehouden met de toekomstige kasstromen die de windmolens nog zouden opleveren. Moureau verdedigde zich tegen die kritiek door te wijzen op de zware schuldenlast van 965 miljoen euro. De IT-groep Win werd door McKinsey 8 à 10 miljoen euro waard geacht, terwijl andere spelers in de sector het bedrijf op meer dan 25 miljoen euro raamden.