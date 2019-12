De Smet volgt Maingain op als DéFi-voorzitter

Het Brusselse Kamerlid François De Smet is zondag op een verkiezingscongres van DéFI verkozen tot de nieuwe partijvoorzitter.

De Smet haalde 62,3 procent van de stemmen, zijn voornaamste uitdager, Brusselaar Christophe Magdalijns, moest zich tevreden stellen met 34,5 procent. De twee Waalse kandidaten, Jean-Claude Cremer en Julie Leclercq, speelden met respectievelijk 1,3 en 1,9 procent niet echt mee. Daardoor is De Smet in de eerste ronde verkozen en is een tweede ronde overbodig.

In zijn overwinningsspeech zei François De Smet dat de beste manier om de Franstaligen te verdedigen erin bestaat om het land te redden. 'De Franstaligen willen in België leven, niet in Vlaanderen, maar ook niet in een Waals-Brusselse staat die als reactie ontstaan is op de onvermijdelijk geachte overwinning van het Vlaams nationalisme", aldus de nieuwe partijvoorzitter.

Sociaal Liberalisme

Die bevestigde ook dat DéFI voor een sociaal liberalisme staat. DéFI moet de partij zijn van 'emancipatie en sociaal succes', een pragmatische maar overtuigde ecologische transitie, de markteconomie en investeringen in nieuwe technologieën zonder het woord 'metro' te vrezen. De nieuwe voorzitter schaarde zich ook achter de strijd voor de lekenstaat, waarin gelovigen en niet-gelovigen vreedzaam en respectvol met elkaar kunnen samenleven en strijden tegen discriminatie.

François De Smet bracht hulde aan zijn voorganger Olivier Maingain, die hij loofde voor zijn inzicht en moed in de loop van de jaren, met inbegrip van de beslissing om de banden met de MR door te knippen met het risico om alles te verliezen.

Doodverklaard

'Sinds 1964 is DéFI tienmaal doodverklaard, maar we hebben ons steeds kunnen heruitvinden. Ik wil dat we fier kunnen zijn op de waarden van het liberalisme van de verlichting en op de fundamentele rechten die elke samenwerking met het nationalisme uitsluit, die arbeid mobiliseert, emancipeert en strijdt tegen armoede en kansarmoede', luidde het.