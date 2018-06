‘Deur wagenwijd open voor keuringstoerisme oldtimers naar Wallonië'

Beets wijst erop dat niets Vlaamse oldtimerbezitters ervan weerhoudt om hun oude auto in Wallonië te laten keuren . Als de auto daar eenmaal is goedgekeurd, ontsnapt de eigenaar aan de periodieke controles in Vlaanderen.

Herstellingen

Het knelpunt zit vooral in de Waalse bepaling dat oldtimers van 30 jaar of ouder blijven vrijgesteld van keuringsplicht als ze ‘ een historische karakter ’ vertonen. Dat betekent in de praktijk dat de auto nog in originele staat moet zijn.

Hout of metaal?

‘Het is ongelofelijk moeilijk om te bepalen of een auto in originele staat is of niet, zelfs voor experts. Zijn die metalen spaken in de velgen origineel, of waren ze oorspronkelijk van hout?’, vraagt Beets zich rethorisch af. Hij betwijfelt of de keuringsinspecteurs genoeg kennis hebben om dat te beoordelen.