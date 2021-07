Di Rupo: 'Heropbouw zal anderhalf tot twee jaar duren'

Het is nog onduidelijk hoeveel de heropbouw na de overstromingen Wallonië zal kosten, laat staan dat de Waalse regering weet hoe die te betalen. 'We weten enkel dat het om astronomische bedragen gaat', zegt minister-president Elio Di Rupo in L'Echo.

Wallonië likt nog altijd zijn wonden nadat overstromingen er twee weken geleden lelijk huis hielden. Vooral in de provincies Luik, Namen en Luxemburg is de schade groot. De dodentol klokte deze week af op 38 mensen. Een iemand is nog vermist.

Bovendien kunnen nog altijd duizenden gezinnen - een exact cijfer is er niet - hun woning niet betreden. Sylvie Marique en Cathérine Delcourt, de twee commissarissen die de Waalse regering aanstelde na de ramp, moeten volgende week een stand van zaken geven en de heropbouw coördineren.

Herculesopdracht

Hen wacht een herculesopdracht. 'We moeten nu al oplossingen vinden voor de mensen zonder onderdak, want de heropbouw zal anderhalf tot twee jaar duren', zegt Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) in een interview met L'Echo. Zijn regering lanceerde een oproep aan bedrijven om wooncontainers ter beschikking te stellen.

Intussen klinkt steeds meer kritiek op de hulpverlening. Philippe Godin (MR), de burgemeester van Pepinster, verwijt het Franstalige Rode Kruis afwezig te zijn in de zwaar getroffen gemeente. 'We slagen er niet in efficiënte hulpverlening op het terrein te krijgen ondanks onze herhaalde verzoeken die onbeantwoord blijven', zei Godin.

Ook bij de traagheid van de evacuatie zijn er vragen. De eerste alarmsignalen over de aanhoudende regen gingen op 15 juli al om 6 uur 's ochtends af, terwijl de hulpdiensten pas na de middag begonnen te evacueren. De MR, de N-VA en het Vlaams Belang vragen een parlementaire onderzoekscommissie naar de doeltreffendheid van de noodhulp. Volgens Di Rupo is dat niet aan de orde. 'Wat kan een onderzoekscommissie doen, behalve het juridische onderzoek in het gedrang brengen?', zegt hij.

Had de Waalse regering zelf niet beter moeten anticiperen op een dergelijke ramp? 'De rampspoed treft ook Duitsland. Heb je al iemand horen zeggen dat Duitsland te laat was?', repliceert Di Rupo. 'Ik heb er genoeg van dat dergelijke vragen altijd over Wallonië gesteld worden. Het is een plaats met een hoge levenskwaliteit en het bestuur is op het niveau van dat van de andere regio. Waarom ons dan overladen met alle kwalen?'

De rekening

Het is nu aan de regering om de middelen voor de wederopbouw te vinden, al is het nog onduidelijk hoeveel geld nodig is. 'We weten enkel dat het om astronomische bedragen gaat', zegt Di Rupo

Hij is tevreden dat de federale regering gehoor geeft aan zijn oproep om fiscale stimuli uit te werken die de heropbouw vergemakkelijken. 'De federale regering werkt aan een fiscale aftrek voor giften die bedrijven en burgers doen via het Rampenfonds. Ze werkt ook aan een vermindering van de btw voor restauratie en heropbouw. De contacten daarover met premier Alexander De Croo zijn goed', zegt Di Rupo.

Di Rupo rekent ook op meer federaal geld en is in gesprek met de Europese Commissie om financiële ondersteuning los te weken. De Waalse regering maakt alvast 2 miljard euro vrij, deels vanuit de pot voor de coronarelance. Maar de heropbouw zal een veelvoud kosten en de Waalse schatkist is niet bepaald een vetpot.

Middel

De schuldgraad bedraagt zo'n 180 procent van de inkomsten, terwijl het begrotingstekort blijft hangen op 10 procent van de inkomsten. 'De situatie is niet optimaal', beaamt Di Rupo. 'Maar we verliezen de prioriteiten niet uit het oog. De begroting is een middel, geen doel op zich. Het belangrijkste is nu antwoorden te bieden aan de getroffenen.'

