Di Rupo: 'Het is makkelijk kritiek te geven op Wallonië zonder de geschiedenis te kennen'

De matige economische prestaties van Wallonië zijn niet te wijten aan een gebrek aan hervormingen, maar zijn een erfenis uit het verleden. Dat zegt afzwaaiend Waals minister-president Elio Di Rupo in een gesprek met onze zusterkrant L'Echo. 'De Generale Maatschappij heeft de rijkdom die decennialang in Wallonië werd geproduceerd, geïnvesteerd in Vlaanderen.'